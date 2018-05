SUSTAVI IZVAN FUNKCIJE: Ako ste planirali dizati kredit, imajte na umu da bi od petka ovaj poduhvat mogao trajati mjesecima

Teško je očekivati da će proces odobravanja kredita građanima teći glatko kada banke u predstojećem razdoblju, a zbog početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), neće raspolagati informacijama iz Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK)

Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja stupa na snagu u petak, 25. svibnja, Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) privremeno će obustaviti razmjenu podataka i izdavanje kreditnih izvješća za građane te kreditnih izvješća za obrtnike i slobodna zanimanja, a s radom će prestati i Sustav razmjene informacija.

No, to će vjerojatno rezultirati i usporenim odobravanjem kredita građanima, što bi moglo trajati mjesecima, jer banke u predstojećem razdoblju neće raspolagati informacijama iz HROK-a. Budući da su banke vlasnice HROK-a, situacija djeluje malo apsurdno, no činjenica je da financijske institucije strahuju od ciljanih tužbi pojedinaca za neovlašteno korištenje osobnih podataka, piše Večernji list dodajući da su na meti – financijski potkoženi igrači.

Suspendirana i zloglasna ‘crna lista’

Tu bojazan osnažilo je jučerašnje zajedničko priopćenje Hrvatske udruge banaka (HUB) i HROK-a prema kojemu će od petka privremeno zaustaviti isporuku izvještaja zbog tehničke i regulatorne prilagodbe poslovanja, kojom žele otkloniti svaku potencijalnu nejasnoću u budućoj primjeni GDPR-a te će nastaviti s poslovanjem u punom opsegu registrirane djelatnosti odmah nakon zadovoljavajuće prilagodbe novom propisu.

Dok se ne donesu precizniji propisi u nacionalnom zakonodavstvu, što može potrajati mjesecima, HROK ne kani davati podatke o građanima, pa ni o obrtima, OPG-ovima, slobodnim zanimanjima. No, i dalje će isporučivati kreditna izvješća o pravnim osobama, piše Večernji list.

Izvan funkcije je i omražena ‘crna lista’ s informacijama o klijentima koji ne ispunjavaju svoje kreditne obveze u roku. Time se banke svojim kreditnim politikama vraćaju na razdoblje prije osnivanja HROK-a 2007. godine. Iluzorno je očekivati da će se proces odobravanja kredita građanima nastaviti glatko jer bankarima sad nedostaje temeljni alat procjene, piše Večernji list.

Moguć je rast kamatnih stopa

U HUB-u priznaju da bi proces odobravanja kredita mogao trajati dulje, jer će sve dok HROK ne nastavi s radom biti složenije pribaviti potrebne dokumente za obradu kreditnih zahtjeva, no iz tri banke tvrde posve suprotno.

U Splitskoj banci kažu da u prijelaznom razdoblju neće biti zastoja u odobravanju kredita. U Addiko banci ističu da su kreditno poslovanje već uskladili s promjenama, a u Erste banci kažu da će od klijenata tražiti izjave o njihovim dugovanjima, dok će im klijenti drugih banaka prilagati izvješća o prometu po računima u svojim matičnim bankama.

Ovu situaciju u HUB-u smatraju privremenom te ističu da bi u suprotnom moglo biti usporavanja kreditiranja, smanjenja intenziteta tržišne utakmice pa čak i porasta kamatnih stopa. Nadaju se da će u suradnji s regulatorom osigurati nastavak rada HROK-a.

