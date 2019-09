O kretanju cijena nekretnina, ali i kamatnih stopa za stambene kredite razgovarali smo sa Josipom Ticom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zdeslavom Šantićem, ekonomskim analitičarem OTP banke i Filipom Kokićem, direktorom agencije Moj dom nekretnine

Cijene nekretnina u Hrvatskoj u 2018. godini itekako su rasle, a u rastu se dakako istaknuo Zagreb za koji se već u rujnu moglo čuti da je dosegao cijene iz 2011. godine. Uz Zagreb, rasle su cijene i u većim hrvatskim središtima, a očekivano moglo se čuti da cijene rastu i u drugim mjestima uz obalu gdje prodaja nije bila problematična, ali da je, primjerice, i tržište nekretnina živnulo i u Osijeku.

Ipak, kontinentalni dio je patio ponajviše zbog zaostajanja za središtima i iseljavanja, pa su se u slavonskim mjestima mogle pronaći nekretnine i po bagatelnim cijenama.

Kad pitate ekonomiste, ali i ljude koji izravno prodaju nekretnine što je uzrokovalo ovakvo stanje i hoće li se porast cijena nekretnina nastaviti i u 2019. godini ipak su suzdržani pa se čini kako su ove godine cijene bile na vrhuncu.

Kratkoročni efekt na tržište

“Paralelno s gubitkom 10 posto stanovništva zbog iseljavanja, došlo je do porasta cijene stanova na atraktivnim lokacijama. Obala je naravno reagirala na turizam, a Zagreb na oživljavanje javnog i financijskog sektora. Ostatak Hrvatske je u nekom posebnom okviru, cijene ne rastu, stanovi su jeftini, a teško se prodaje.

Rast cijena je posljedica oživljavanja gospodarstva nakon 2014., povijesno niskih kamatnih stopa i državnih poticaja za kupnju stana. Međutim, već u prošloj godini smo zabilježili pad broja transakcija, tako da se očigledno radi o kratkoročnom efektu”, kaže nam prof. Josp Tica s Ekonomskog fakulteta.

Najveći rast u Središću, Vrbanima i centru

Pogleda li se situacija u Zagrebu, cijene su, kaže nam Filip Kokić, direktor agencije Moj dom nekretnine, rasle u svim dijelovima grada, a strelovito primjerice u Središću, Vrbanima III. i središtu grada. No, i građani su ih bili spremni platiti, a pratile su ih i ne tako očekivane niske kamate za kredite.

Kokić ističe kako su se i građevinari sve više okrenuli gradnji skupih nekretnina pa tako ovisno o lokaciji traže i između 2000 do čak 3000 eura po metru četvornom. “Cijene su, primjerice, u centru grada rasle nevjerojatnom brzinom i to zbog razvoja turizma. Metar četvorni oko Kvatrića sezao je i do 2000 eura, a novogradnja i do 3000”, kaže nam Kokić dodajući kako u Zagrebu ipak nedostaje nekretnina koje bi se cjenovno odnosile na srednji sloj građana.

Ministar razočarao trgovce, no banke im zasad idu na ruku

Ono što bi, ističe, bilo dobro za tržište nekretnina u glavnom gradu, jest subvencioniranje kredita od države tijekom godine, a ne da ono bude raspisano u rujnu, jer na taj način, navodi, nekretnine ostaju zarobljene kroz godinu. No, čini se da će država u tom ove godine razočarati jer je ministar graditeljstva Predrag Štromar u četvrtak najavio idući natječaj za subvencije za kredite baš u rujnu. Ipak, dotad bi ih oni kojima trebaju mogli dobiti nešto povoljnije.

Ekonomski analitičar OTP banke Zdeslav Šantić, pak, navodi kako će i kamate banaka na stambene kredite još ove godine biti u padu, no da će se zaustavljanje trenda pada kamata već s početkom 2020. zbog promjena koje sada uvodi Europska banka, preliti i na naše tržište. Oni koji, pak, čekaju kamate poput onih u zemljama Europske unije, morat će, pak, čekati ulazak u eurozonu jer će troškovi banaka, dodaje, tada biti nešto niži.

MINISTAR NAJAVIO VELIKU PROMJENU: Stambeni krediti u 2019. godini bit će još povoljniji, uvodi se jedna bitna novost

‘Ne vidim ni nagle skokove, ni padove cijena’

Upravo pad kamata i subvencije, ali i ponešto financijski slobodniji građani, držat će tržište nekretnina i u 2019. No, kako nam kaže Filip Kokić, doći će do izjednačavanja ponude i potražnje i stabilizacije cijena.

“Ja trenutno ne vidim da će biti naglih skokova, niti padova cijena. Smatram da će do sredine godine doći do stabilizacije cijena i da će to onda tako i ostati. To bi ionako bilo najbolje i za prodavače i za kupce i za cijelo tržište da cijene budu na nekoj realnoj vrijednosti”, zaključuje direktor agencije Moj dom nekretnine.