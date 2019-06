STRANCI S RAZNIH STRANA GLOBUSA HRLE U GRAD NA OBALI: Hrvati ne žele raditi? Nema problema, ima tko želi. Uvjeti zvuče stvarno OK

Od početka godine zadarska je policija zaprimila 2500 zahtjeva za radnom dozvolom, uglavnom iz bližih zemalja, no ima i iznimki

Najveći broj stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije, Albanije i Ukrajine, no u tu je brojku uključen i manji broj Indijaca, Filipinaca i Tajlanđana, piše Novac.hr. Iz Policijske uprave Zadarske navode kako su dosad izdali 1235 radnih dozvola.

U čitavoj prošloj godine je, pak, izdano 1449 dozvola za strance, pa je porast trenda zapošljavanja stranih radnika jasno vidljiv. Ove godine je odbijeno samo šest zahtjeva za radnu dozvolu i to zbog neispunjavanja uvjeta.

Naše ljude posao ne zanima

Strane je radnike lani angažiralo šezdesetak poslodavaca, uglavnom građevinara, zbog manka zidara, tesara i armirača. Među građevincima ima Albanaca, Ukrajinaca, Sirijaca, pa čak i Brazilaca. Nisu im strani ni drugi poslovi. Skupina od petnaestak Ukrajinaca zaposlena je na preradi ribe u saljskom Mardešiću gdje odnedavno radi i jedan Argentinac.

“Imali smo stalno otvoren natječaj za posao, ali naše ljude taj posao nije zanimao, pa smo odlučili angažirati strance i to iz Ukrajine i tako smo popunili kapacitete. To su vrlo vrijedni ljudi, mentalitetom i kulturom su nam vrlo slični, lako nauče jezik i vrlo su pouzdani. Ukrajinci su se pokazali kao zahvalni radnici, s njima imamo samo pozitivna i dobra iskustva”, kaže Pavle Paunović, jedan od vlasnika Mardešića.

Ukrajince, ali i ostale strane radnike u Mardešić je privukla plaća od otprilike četiri do pet tisuća kuna, s prekovremenim radom i više od 6.000 kuna. Uz more, jedan od magneta je bio i osiguran smještaj.

Zapošljavanje stranaca – realnost

“Zapošljavanje stranaca je realnost i vrlo je vjerojatno da kvote u budućnosti neće biti tako krute nego će dolazak stranih radnika biti slobodniji. S obzirom na nesklad između postojeće i potrebne radne snage, te njenu strukturu i cijenu, angažiranje stranaca je trenutno jedini izlaz”, smatra Dario Jurin, predsjednik Županijske gospodarske komore ukazujući na činjenicu da se problemi s nedostatkom radne snage sve više uočavaju u ugostiteljstvu, turističkoj djelatnosti, pa čak i u metalnoj industriji.

Zadarski Turisthotel još je uvijek okrenut domaćem kadru i školovanju vlastite radne snage, ali i taj se trend polako mijenja.

“Zasad nemamo prevelikih poteškoća, ali izvještaji pokazuju da ih je u budućnosti realno očekivati, pa ćemo morati reagirati. Problem je trenutno vidljiv s pomoćnom radnom snagom, za ta radna mjesta domaći ljudi nisu pretjerano zainteresirani jer se mnogi od njih i sami bave nekim vidom turizma ili ugostiteljstva. Nedostaje nam desetak sobarica, spremačica, pomoćnih kuhara, ali i radnika u našoj praonici rublja. Sve zajedno, radi se o pedesetak radnih mjesta na kojima su se plaće podigle, ali se manjak radne snage unatoč tome još osjeća. Prošle godine smo po prvi put angažirali spremačice iz Slavonije i okolice Zagreba, ali trend pokazuje da nije isključeno da u budućnosti i mi počnemo zapošljavati stranu radnu snagu”, kaže Frane Skoblar iz Turisthotela.

Neki se odupiru trendu

Jedan od onih koji odolijevaju zapošljavanju stranaca je i Ivan Jurjević, vlasnik građevinskih tvrtki Lignum i Vodoinstalacija. Jedan je od rijetkih koji uspijeva skupiti domaće radnike u deficitarnim zanimanjima, zasad je pronašao rješenje.

“Problem s radnom snagom postoji, ali mi smo još uvijek orijentirani na domaće ljude. Svjesni smo o čemu se radi i zato smo korigirali i plaće, pa naši radnici zarađuju od pet do 12 tisuća kuna, ovisno o poslovima koje obavljaju. Zasada ne računamo na zapošljavanje stranaca, ali ako to bude neophodno, morat ćemo ići na to, a problem je što u takvim slučajevima za te radnike mora biti osiguran i smještaj”, kaže Jurjević.

Jednostavna procedura

Procedura za izdavanje dozvole za boravaki rad stranih radnika nije komplicirana. Osim obrasca zahtjeva potrebno je priložiti važeću putovnicu, ugovor o radu ili bilo koji drugi dokaz o radu, dokaz o registraciji poslodavca i o kvalifikacija osobe za koju se traži radna dozvola. Iz policije napominju kako se dozvole rješavaju deseti dan od podnošenja zahtjeva. Dakle, stranci su u Zadar već stigli, ali treba ih očekivati još više. Zavod za zapošljavanje već godinama nema ništa s izdavanjem radnih dozvola i zapošljavanjem stranaca. Neslužbeno se govori o tome da bi do kraja godine trebao biti usvojen novi Zakon o strancima koji bi područnim Zavodima za zapošljavanje mogao vratiti ovlasti u zapošljavanju stranih državljana.

A statistika zadarskog HZZ-a pokazuje da je u čitavoj Zadarskoj županiji manje od 4.000 nezaposlenih. Naknade za nezaposlene pale su s pet do šest milijuna na otprilike dva milijuna kuna.