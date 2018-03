Stižu nove novčanice eura

Od sljedeće godine, Europska središnja banka pušta u opticaj nove novčanice eura. Razlog nije neke ekonomske prirode, nego je riječ o vječitoj borbi s falsifikatorima i boljoj zaštiti novčanica od kopiranja.

Kad se uvodio euro prije više od deset godina, čulo se kako su njegovi apoeni gotovo sigurni od falsificiranja. Ali vrijeme je prolazilo i u međuvremenu krivotvorenih novčanica ima u čitavoj Europi. Mnogim građanima je nekako i krivotvorina dospjela u novčanik, pa onda niti ne slute da plaćaju svoj račun s bezvrijednim papirom – zbog čega onda i sami mogu u zatvor.

Prema procjeni policije, u opticaju ima novčanica u ukupnoj – teoretskoj – vrijednosti od oko šest i pol milijuna eura. To se čini mnogo, priznaje Helmut Schäfer iz Pokrajinskog ureda za borbu protiv kriminala Bavarske. No, ako se sjetimo kako su u opticaju stotine milijardi pravih eura, onda je to gotovo beznačajan iznos koji jedva da ima ikakvog učinka na gospodarstvo Europe.

Žele otežati život kriminalcima

Schäfer nije niti zadužen za stabilnost eura, nego da svaki građanin, kad dobije novčanicu u ruke, može biti siguran kako je “prava”. To je i smisao emisije novih novčanica zajedničke valute: otežati život kriminalcima.



Novčanice se uglavnom ionako stalno “vrte” kroz Europu (to se može vidjeti i po “tajnim” oznakama gdje je novčanica bila tiskana) i nacionalne banke neprestance uništavaju stare i dotrajale novčanice, a komercijalnim bankama dostavljaju “svjež” novac. Od sljedeće godine će on imati bolja sigurnosna obilježja, a zamjena će početi novčanicama od pet eura i potrajat će godinama dok većina novca ne bude zamijenjena.

‘Sve se može falsificirati’

Grafičar iz Kölna, Hans-Jürgen Kuhl zna mnogo o tim sigurnosnim obilježjima – jer je i sam prekršio zakon i falsificirao novčanice, zbog čega je osuđen na šest godina zatvora. Doduše, više se ne bavi falsificiranjem, ali nije niti impresioniran mjerama sigurnosti na sadašnjim novčanicama: “Na prednjoj strani je oznaka Europske središnje banke malo izbočena, samo malo. Nju se još s malo muke može osjetiti pod prstima. Za tek donekle sposobnog grafičara to nije nikakav problem.”

Kuhl se zapravo “proslavio” – i dobio policiju za vrat, ne po krivotvorenju novčanica eura, nego američkog dolara i njegove krivotvorine se smatraju najboljim falsifikatima američke valute koje su se ikad pojavile. Utoliko ga je i nakon odsluženja kazne policija konzultirala zbog takozvanih novčanica “super-eura”, vrhunskih krivotvorina koje su se pojavile odnekud s istoka Europe. No, njegovo iskusno oko nije impresioniralo umijeće tih kriminalaca. Po njegovom mišljenju, na kraju falsifikatori uvijek naprave iste greške. Kaže da su najveći problem za falsifikatore vodeni žig i hologram.

Nove novčanice eura će biti još teže krivotvoriti. Ipak, njemački policajac zadužen za falsifikate dobro zna kako je sve samo – pitanje vremena.

Vrijede i ‘stare’ novčanice

“Nikad se neće pojaviti novčanice koje se neće moći krivotvoriti”, priznaje Schäfer.

Ali barem neko vrijeme će njegov posao biti lakši: kriminalcima treba vremena da otkriju sve detalje zaštite pa se prve krivotvorine obično veoma lako mogu otkriti.

I na kraju, Europska središnja banka je posebno naglasila činjenicu kako će “stare” novčanice eura i dalje vrijediti. Naravno – ako nisu krivotvorene.