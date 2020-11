STIGLO UPOZORENJE: JEDNOJ VALUTI PRIJETI KOLAPS; Predviđa se da bi zbog distribucije cjepiva mogao pasti i do 20 posto

Američki dolar mogao bi oslabiti i do 20 posto zbog distribucije cjepiva i monetarnog ublažavanja

Raširena distribucija cjepiva za borbu protiv pandemije koronavirusa i kontinuirano monetarno ublažavanje moglo bi dovesti do slabljenja američkog dolara za čak i do 20 posto sljedeće godine, navodi Citibank, prenosi RT.

“Kad se održiva, široko distribuirana cjepiva pojave na tržištu, vjerujemo da će to katalizirati sljedeće ‘spuštanje noge’ u strukturnom trendu padu američkog dolara koji očekujemo”, rekla je američka banka. “S obzirom na to, postoji potencijal da gubici dolara dođu unaprijed, pri čemu će USD 2021. potencijalno pasti za čak do 20 posto”, dodaje se.

JOE BIDEN JE POČEO DIZATI PANIKU: ‘Ljudi bi mogli umrijeti ako Donald Trump nastavi ometati tranziciju!’

Nastavak potpore gospodarstvu

Prognoza dolazi u trenutku kad je američka biotehnološka tvrtka Moderna u ponedjeljak izvijestila da njezino eksperimentalno cjepivo ima 94,5 posto učinkovitost u prevenciji Covida-19, na temelju privremenih podataka iz kliničke studije u kasnoj fazi. Utvrđeno je da suparničko cjepivo američke tvrtke Pfizer i njemačke tvrtke BioNTech ima učinkovitost od 90 posto, dok su proizvođači ruskog cjepiva Sputnik V izvijestili o učinkovitosti od 92 posto.

Citi je također potencijalni krah zelene novčanice pripisao predviđanjima da će američka središnja banka nastaviti koristiti sve svoje alate za potporu američkom gospodarstvu sljedeće godine. Federalne rezerve priopćile su kako će zadržati niske stope čak i ako se povećaju inflatorna očekivanja, što bi potencijalno moglo dovesti i do pooštravanja američke krivulje prinosa.

Situaciju s koronanvirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minute možete pratiti OVDJE.