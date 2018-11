STIGAO CRNI PETAK, IMAMO POPIS SNIŽENJA PO DUĆANIMA I ŠOPING CENTRIMA: Evo pregleda najvećih popusta

I hrvatski trgovci po uzoru na Amerikance i ove su godine na ‘Crni petak’ odlučili srušiti svoje cijene, koje ovaj put padaju i do 80 posto

Po uzoru na Amerikance i u Hrvatskoj je posljednjih godina zaživio Black Friday ili crni petak, dan kada popusti u prodavaonicama rastu, a cijene padaju. No, za razliku od Amerike gdje ti popusti sežu i do 90 posto, u Hrvatskoj se kupci mogu najčešće zadovoljiti s 50 posto.

Ipak, dućani i kod nas uoči tog dana ističu visinu svojih sniženja i reklamama pridonose povećanom broju kupaca koji u njih odlaze. Tako su i na današnji Crni petak u trgovačkim centrima odlučili privući kupce. U tome su neki itekako uspjeli, u Zagrebu su ljudima od jutra u redovima ispred Linksa i Zare.

RTL donosi sniženja koja će ih ondje dočekati. Tako se, primjerice navodi da kupce u Areni očekuju popusti mahom oko 30 posto, a maksimalno do 50 posto na određene artikle u samo određenim dućanima.

Pregled najvećih popusta u Arena centru:

Converse dućan nudi 40 posto popusta na cjelokupan asortiman.

Timberland na određene artikle nudi popust do 50 posto.

Shooster pak ima 20 posto popusta na sve artikle, a 50 posto popusta na određene artikle.

ShoeBeDo vam poklanja 30 posto popusta na novu kolekciju tenisica i 20 posto popusta na zimski asortiman obuće. Istu akciju nudi i Skechers dućan.

Terranova je jedan od rijetkih dućana koji nudi popust od 30 posto na cjelokupni asortiman.

Sport Vision vam priprema 30 posto popusta na novu kolekciju i dodatnih deset posto na već snižene cijene.

Replay je istaknuo popust od 40 posto na cijelu kolekciju jesen/zima.

Tom Tailor je istaknuo 30 posto popusta na sve, osim na već snižene artikle.

H&M je najavio 20 posto na cjelokupni asortiman.

Ludnica Crnog petka zahvatila je i optike pa tako Ghetaldus nudi 30 posto popusta na sunčane naočale i kontaktne leće.

U oba City centra najavljeni su popusti povodom Crnog petka, a na taj dan čak su odlučili i produljiti svoje radno vrijeme do 22 sata.

Pregled najvećih popusta u City Center One dućanima:

Crystal Vision istaknuo je 30 posto popusta na cjelokupan asortiman.

Deichmann je priredio 20 posto popusta na svu obuću i torbice koje nisu na sniženju.

Galileo je najavio 40 posto popusta na cijelu kolekciju te akcija 1+1 na jakne i kapute.

Lisca ima 20 posto popusta na sve izuzev već sniženog.

NYX Professional Makeup ponudio je akciju od 30 posto na cjelokupni asortiman osim božićne kolekcije.

Posteljina.hr ima popuste od 20 do 70 posto na označene artikle.

Yamamay isto nudi popust od 50 posto na određeni dio asortimana.

U trgovinama poput H&M-a, Shoostera, ShoeBeDoa i drugih već navedenih, popusti su isti kao i u drugim trgovačkim centrima.

U Avenue Mallu istaknuli su sljedeće popuste:

Adidas daje 40 posto popusta na cjelokupan asortiman.

Guliver ima akciju od 40 posto na novu kolekciju.

H&M je najavio akciju do 50 posto na određene artikle, što je više nego u drugim njihovim dućanima u Zagrebu.

New Yorker priređuje 50 posto popusta na određeni dio asortimana.

PRAHIR ima veliki popust od 70 posto na srebrni nakit.

Retro Jeans isto daje popust na cjelokupni asortiman od 30 posto.

Top Sport nudi 40 posto popusta na cjelokupni asortiman.

Ludilo Crnog petka nije zahvatilo samo trgovačke centre nego i ostale dućane u Hrvatskoj.

Crni vikend pa i crni tjedan

Ipak, Crni petak neće se odvijati samo u trgovačkim centrima već i u drugim prodavaonicama. Primjerice, u Jysku će se održavati produljeni “Black Friday shopping”, od 22. – 25. studenog, sa sniženjima do 70 posto.

U New Yorkeru su istaknuli kako imaju popuste do 50 posto kroz cijeli tjedan, te su ga nazvali Crni tjedan. Najveći popusti su najavljeni u HG spotu gdje su najavili vikend popuste do čak 80 posto na brojne proizvode iz raznih kategorija.

Crni dan u Links trgovini na zagrebačkoj Trešnjevci donosi velikih 70 posto popusta na proizvode informatičke opreme, mobitele, dronove i još mnogo toga. Osim velikih popusta pripremili su i nagradne igre i brojne aktivnosti za sve kupce.

Elipso je isto Crni petak proširio na cijeli vikend, a dio asortimana će biti snižen do 50 posto. Isto je pripremio i Svijet medija s popustima od 20 do 50 posto. A vikend popusti trajat će i u Instar Informatici i to za više od stotinu artikala.

Sniženi mobiteli, televizori, kućanski uređaji…

Sancta Domenica razveselit će sve ljubitelje igara jer će upravo povodom Crnog petka sniziti cijene igara vodećih izdavača igara, a bit će snižen i asortiman mobitela, televizora i kućanskih uređaja.

Mango je poznat po svojim velikim popustima, a povodom Crnog petka će se cijene snižavati do 70 posto, posebice na stranici njihovog outleta.

Ikea ima popuste druge boje tijekom svakog vikenda u studenome pa je tako ovaj vikend obilježila bijela boja. Od 23.-25. studenoga Ikea je uvela “White Friday” i stavili su popust od 20 posto na odabrane bijele proizvode.