ŠPANJOLSKI START UP ZAŽIVIO I U HRVATSKOJ: Zaposlili 65 ljudi, ali i dalje aktivno traže nove radnike

Španjolski start up pokrenuo je poslovanje i u Zagrebu, zaposlio 65 ljudi i radi punom parom. No, namjeravaju se širiti pa i dalje zapošljavaju

Glovo, aplikacija za brzu dostavu koja korisnicima omogućava kupnju, primanje i slanje bilo kojeg proizvoda unutar grada za manje od 45 minuta, pokrenula je poslovanje u Zagrebu.

Prema riječima generalnog menadžera za Hrvatsku Tea Širole, u Zagrebu je zasad zaposleno sedam ljudi u “core” timu, 18 u korisničkoj podršci te još pedesetak dostavljača.

“Dakle, ukupno je 65 ljudi je u operaciji, a tek smo krenuli i još vrlo aktivno zapošljavamo. Očekivanja su velika jer mislimo da postoji puno prostora za prvoklasnu brzu dostavu na hrvatskom tržištu, te uključivanje velikoj broja partnera u trend on-demand ekonomije. Ljudi su danas navikli sve imati na dohvat ruke, pregledno i brzo dostupno, i to je ono što mi pružamo – proizvodi iz čitavog grada dostavljeni unutar 30 do 60 minuta do korisnika”, pojasnio je za Poslovni dnevnik.

Poseban način rada

Ovaj španjolski startup počeo je s radom 2015. u Barceloni i od tada se proširio na 105 gradova. Prisutan je u 20 zemalja u Europi, Africi, Srednjoj i Južnoj Americi. Imaju više od više od tri milijuna korisnika, 10.000 partnera i rade s mrežom koja broji više od 30.000 kurira. Širola kaže kako su prve reakcije u Zagrebu pozitivne, ali da još moraju poraditi na edukaciji tržišta kada je u pitanju usluga koju nude i ekskluzivnost koju imaju.

“Naime, dostavljamo ravno iz restorana (ili trgovine) do kupca, time efektivno pružajući uslugu kao da je kupac sam pokupio hranu (ili predmet). Ovo je različito od usluga koje su dosad pružane na našem tržištu, gdje je više narudžbi dostavljano u isto vrijeme, pa bi se, recimo, pomiješali okusi i mirisi i hrana na kraju došla hladna do kupca”, opisuje Širola dodajući kako se dostavljači koriste automobilima, biciklima i skuterima.