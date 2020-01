SLOVENSKO ‘DELO’: Postane li odluka o Mercatoru pravomoćna, sredinom godine dionice će na dražbu

Sud je Agrokorovu žalbu odbacio kao neutemeljenu, no još nije sudski riješeno pitanje Agrokorova zahtjeva za zaštitu zakonitosti, podnesenu na rješenje AVK-a o globi, podsjeća slovenski list

Postane li odluka slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AVK) da privremenom mjerom Agrokoru oduzme dionice Mercatora pravomoćna, Mercatorove dionice bi sredinom ove godine mogle biti stavljene na dražbu, navodi u srijedu u prilogu ljubljansko “Delo”.

Odluku o privremenom oduzimanju dionica, koje Fortenova procjenjuje na više od 140 milijuna eura, kao jamstvu za plaćanje globe koju je AVK odredio Agrokoru zbog navodnog prekršaja pravila tržišne konkurencije prilikom koncentracije Agrokora s punionicom vode Costella, okružni sud u Ljubljani potvrdio je početkom ove godine. Sud je Agrokorovu žalbu odbacio kao neutemeljenu, no još nije sudski riješeno pitanje Agrokorova zahtjeva za zaštitu zakonitosti, podnesenu na rješenje AVK-a o globi, podsjeća slovenski list.

FABRIS PERUŠKO PISAO EK: ‘Slovenija iz nacionalnih političkih razloga želi spriječiti prijenos Mercatora u Fortenovu!’

Hoće li Agrokor platiti 54 milijuna eura globe?

“I o tom pitanju sada treba odlučiti Okružni sud u Ljubljani, koji odluku AVK može potvrditi ili poništiti i odrediti novo suđenje. No, ako Okružni sud, a onda i viši sud, potvrde odluku AVK o oduzimanju dionica, onda će to značiti da je odluka postala pravomoćna”, navodi “Delo”.

“To znači da bi onda Agrokor morao platiti 54 milijuna eura globe, što je s obzirom na njegovu zaduženost teško očekivati. A ukoliko isplate ne bude, u tom bi slučaju slovensko ministarstvo financija nakon šest mjeseci te dionice moglo dati na dražbu. Teoretski, na dražbi bi ih mogla otkupiti Fortenova grupa ili netko drugi, pri čemu bi dio dobiven prodajom išao u slovenski proračun, a ostatak Agrokoru, koji vrijednost zaplijenjenih dionica procjenjuje na 140 milijuna eura”, navodi se u članku “Dela”.

Agrokor bi se, doduše, zbog nepovoljne odluke glede žalbe na izrečenu kaznu AVK-a mogao obratiti i drugim sudskim instancijama, ali je malo vjerojatno da bi taj proces bio završen u šest mjeseci, što znači da bi koncern sredinom godine došao u rizik stečaja, pri čemu bi zaplijenjene dionice Mercatora postale dijelom njegove stečajne mase, objašnjava vodeći slovenski list.

No, takav epilog, navodi “Delo”, ne bi bio niti u interesu vlasnika Agrokora, odnosno Fortenove, ali niti u interesu Mercatora kao najvećeg slovenskog trgovačkog društva, piše list.

SLOVENIJA JE AGROKORU ODUZELA SVE DIONICE MERCATORA: ‘Ovo je odluka bez presedana, napravili su to bez ikakve sudske odluke’

Šestomjesečni rok istječe sredinom lipnja

Šestomjesečni rok, u kojemu je na snazi privremeno oduzimanje dionica Mercatora zbog osiguranja naplate globe koju je odredio AVK, istječe sredinom lipnja ove godine. Prema objašnjenju slovenskog ministarstva financija, u tom razdoblju Agrokor dionicama ne može raspolagati iako formalno i dalje raspolaže vlasničkim pravima, a neće primjerice moći dijeliti niti eventualno ostvarene dividende iz poslovanja nego će one pripasti ministarstvu financija, navodi “Delo”.

List navodi da su zbog zapljene dionica Mercatora ogorčeni i ruski vlasnici Fortenove, jer se na taj način onemogućava uključivanje Mercatora u Fortenova grupu. No, također navodi da nije došlo do potpunog prekida kontakata slovenskih dobavljača i vlade sa Sberbankom, iako još nije poznat točan datum novog sastanka Mercatorovih dobavljača i uprave Fortenova grupe, koji je bio dogovoren za kraj prošle godine, a onda otkazan, odnosno odgođen do daljnjega.

Agrokor postupak oduzimanja dionica smatra grubom i namjernom pogreškom, odnosno zloporabom zakona za kojom je posegnulo državno regulatorno tijelo. U Agrokoru navode kako zakon o prekršajima, koji je u ovom slučaju primijenjen radi oduzimanja dionica, u načelu predviđa mogućnost oduzimanja vozila strancu koji krši pravila prometa dok mu se ne naplati kazna, te da nikada nije primijenjen na gospodarske subjekte.

AGROKOR SE ŽALIO NA SLOVENSKO ODUZIMANJE DIONICA MERCATORA: Sud mora donijeti odluku u roku od 48 sati