SLAVONSKI PAR SVOJIM PROIZVODIMA OSVAJA TRŽIŠTE: ‘Govorili su nam da nismo normalni, da ćemo brzo završiti kao promašaj’

Goran i Gordana Josipović nisu popustili pritiscima okoline. Iako su bili u velikom strahu, odlučili su ući u priču o proizvodnji pjenušca za koju nitko u požeškom kraju nije imao sluha te štoviše svoju prepoznatljivost razviti tehnologijom proizvodnje od sorte od koje nitko još nije pokušavao učiniti nešto slično – graševine.

“Vi niste normalni! Tko je vidio da se u Slavoniji pije pjenušac?! Ako se za nešto može reći da će vrlo brzo završiti kao potpuni promašaj, onda će to biti vaša priča sa slavonskim pjenušcima!”. Tako su Goranu i Gordani Josipović iz Požege govorili u njihovom kraju kada su se odlučili okušati u proizvodnji pjenušca, ondje istoznačnicom za let na Mars. No, oni nisu htjeli popustiti pritiscima. Iako su bili u velikom strahu, odlučili su ući u priču za koju nitko u njihovom kraju nije imao sluha te štoviše svoju prepoznatljivost razviti tehnologijom proizvodnje pjenušca od sorte od koje nitko još nije pokušavao učiniti nešto slično – graševine.

“Mora netko biti i prvi, negdje se mora i krenuti! Samo treba malo hrabrosti, ljubavi prema perlama i – želja za drugačijim. Što će nam još jedan pjenušac od chardonnaya”, pričaju Goran i Gordana koji su se proizvodnjom počeli baviti prije pet godina. Nije, kažu, uvijek bilo lako.

Učili na greškama

“”Mi smo se doslovno učili proizvoditi pjenušac od graševine na svojim greškama, bilo je i prolijevanja, ali sve novotarije i pokuse smo uvijek radili na malim serijama, po 20-ak boca, tako da neuspjeh s tolikom količinom nikada ne bih nazvao – katastrofom. U ozbiljnu seriju bi ulazili tek kad bi točno utvrdili postupak proizvodnje, tad se ne smije dogoditi greška…. To je teška škola koju smo mi mukotrpno prošli, ali, evo, došli smo do proizvoda koji je nama zadovoljavajući i dobrom dijelu naših kupaca”, priča Goran za Agroklub.



U početku su proizvodili svega 200-tinjak boca za vlastite potrebe, no sada godišnje proizvedu 6000 boca i praktički su jedini ozbiljni proizvođači pjenušca na istoku Hrvatske.

Najveća prodaja krenula je kada su prije dvije godine odlučili stanovnicima svog kraja u svooj vinariji u Bektežu pokazati što prizvode te su ih jednim jumbo plakatom pozvali na kušnju. “Reakcije su bile takve da smo u mjesecu prosincu, kad su sve trgovine zatrpane onim jeftinim gaziranim vinima koja se prodaju kao pjenušci, prodali čak 500 boca ljudima koji nas nikada prije nisu ni čuli ni vidjeli. Vjerojatno im je imponiralo što smo naš pjenušac prozvali ‘Slavonski pjenušac’. Kao što, vjerujem, nisu imali pojma da smo mi taj naziv namjerno stavili na jumbo plakat suprotstavljajući se svima onima koji nisu vjerovali u našu životnu priču. Bili smo odlučni pokazati da Slavonija ima čime konkurirati – šampanjcima. I uspjeli smo! Doduše, nikada nam nije bio cilj niti smo htjeli napraviti slavonsku kopiju šampanjca nego upravo nešto naše, pjenušac od sorte koja se smatra upravo najudomaćenijom u Slavoniji”, prepričava Goran za Agroklub.

U prosincu opet iznenadili plakatom

Gordana i Goran u prosincu su svoje sugrađane iznenadili novim jumbo plakatom. Na plakatu dominiraju saksofon, čaša i boca Zlatnog pjenušca i natpis – ‘Music in the Glass’! Pjenušac će se zvati – Jazz, po glazbi koju oboje obožavaju. Saksofon na plakatu označio je ljubav njihovog sina koji ga svira.

No, nije priča o Zlatnom pjenušcu od graševine ili, po novome, Jazzu, jedino po čemu će istinski vinoljupci zavoljeli ovu vinariju. Goran i Gordana tvrde da su u Hrvatskoj originalni i po Brut rosé pjenušcu od kratkotrajno maceriranog – pinota sivog. I koji će se ubuduće zvati – Tango – po njihovom omiljenom plesu.