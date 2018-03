Sigurni znakovi da vam se sprema otkaz!

Racionalizacija, restrukturiranje ili pak stečaj tri su procesa u tvrtkama koja kod radnika odmah potaknu uzbunu i strah od gubitka posla. No, ponekad ne treba ići tako daleko, a da se radnik nađe u situaciji nakon koje mu slijedi gubitak radnog mjesta.

Posao se može izgubiti i zbog brojnih drugih opravdanih, ali i neopravdanih razloga. No, neovisno o kojem je razlogu riječ, postoje sigurni znakovi koji će na to ukazati.

Najčešći od njih su financijski problemi u kojima se tvrtka našla (možda i zbog nesposobnosti šefa da je vodi kako treba). Tako se za novo radno mjesto treba početi raspitivati odmah nakon što se pojave prvi znakovi da je firma u “gabuli”, ili najave smanjenja broja zaposlenih.

Pišem ti pismo…

Gubitak radnog mjesta može slijediti i nakon što vam se šef sve češće počne obraćati pisanim putem, mailovima punim kritika na vaš račun. Menadžeri ovom načinu komunikacije s radnikom kojeg kane otpustiti pribjegavaju stoga što neke tvrtke zahtijevaju pisanu dokumentaciju problema i upozorenja prije no što se zaposlenik otpusti.



“Moram vidjeti značajan napredak”, kada od šefa čujete te riječi, vrijeme je za uzbunu. Nemojte zanemarivati takve njegove, općenite, opaske jer teško da je riječ o šali.

Baš ga briga što mislite i želite

Kako jedan od znakova koji otkrivaju da vam se sprema otkaz Lider navodi i to što šef ne pokazuje interes za rješavanje vaših poslovnih dilema. Primjerice, ako radnik šefu izrazi zabrinutost zbog nedovoljno sredstava za rješavanje novog projekta ili želi sazvati sastanak s drugim odjelom da riješi poslovna pitanja, a šef ne reagira, signal je jasan. Šef za tog radnika nije spreman ništa promijeniti.

Natuknuli ste šefu da razmišljate o drugim ponudama za posao, no čini se kao da ga to nije previše dirnulo. Situacija je to u kojoj se treba zamisliti. Naime, kada iz tima odlazi dobar stručnjak, pametni će šefovi pomaknuti i nebo i zemlju da se to spriječi. No, ako za vas to ne čini, vrijeme je da potražite drugo radno mjesto jer vas vaš šef više ne treba ili ne prepoznaje vaše kvalitete.