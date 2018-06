SEKTOR KOJI IMA 3000 SLOBODNIH RADNIH MJESTA: ‘Radio sam pet nedjelja po 12 sati i to mi je plaću povećalo za – 50 kuna’

‘Prije deset godina, u drugim branšama, dobivao sam za rad nedjeljom cijelu ili barem pola dnevnice više. Tada su mi za rad nedjeljom plaćali stotinjak, a danas plaćaju devet kuna’, detalj je koji iznosi jedan od zaštitara oslikavajući zašto u tom sektoru nema radnika. Njegov kolega dodaje, pak, kako mu je poslodavac nakon povećanja minimalca srezao putne troškove za pola.

Zaštitarska je branša od početka ove godine povećala prosječne plaće zaposlenih za nešto više od 400 kuna, s 3800 koliko je bila prosječna plaća u prosincu 2017. godine na 4226 kuna koliko je isplaćeno za ožujak. Riječ je po sljedici povećanja minimalca za pet posto koji je odredila država kako bi ujedno natjerala poslodavce da dodatke na prekovremeni, rad nedjeljom ili blagdanom te ostale naknade radnika isplaćuju povrh zajamčene minimalne plaće.

Prema podacima Porezne, 12.142 poslodavca koji su ih izvijetili da će isplaćivati minimalnu plaću za 45.245 radnika, koristi i pravo da plaćaju 50 posto zdravstvenih i ostalih doprinosa na plaću.

Kako to sve izgleda u zaštitarskoj branši ispričala su dvojica zaštitara koji su željeli ostati anonimni. Jedan od njih na posao putuje 50 kilometara za što je do ove godine mjesečno primao 500 kuna naknade za prijevoz. Ni to mu nije bilo dovoljno za benzin, a onda su mu još i tu naknadu smanjili na 250 kuna. Novac koji je dobio povišicom izgubio je tako u naknadi za prijevoz.

Sina nije vidio 5 nedjelja, a za to dobio 50 kuna!

Drugi zaštitar za Večernji list je ispričao da je u travnju radio svih pet nedjelja po 12 sati, za što mu je plaća povećana za 61 kunu bruto, odnosno oko devet kuna neto po nedjelji. “Kako je to moguće? Volio bih uzeti svog direktora i svoje malo dijete za ruku, odvesti ih oboje u trgovinu pa da direktor mojem sinu izabere nešto za tih 50-ak kuna koje sam zaradio, da se sinu iskupim što ga tata ni jednu nedjelju praktički nije ni vidio”, ogorčen je zaštitar, koji je više od polovicu svojih smjena radio noću i prikupio dvadesetak prekovremenih. Za sve to dobio je nešto više od 3000 na ruke.

“Prije deset godina, u drugim branšama, dobivao sam za rad nedjeljom cijelu ili barem pola dnevnice više. Tada su mi za rad nedjeljom plaćali stotinjak, a danas plaćaju devet kuna”, komentira.

Inspekcija se najavljuje i …

Upravo situacija koju opisuju dvojica zaštitara razlozi su zbog kojih taj sektor ima na raspolaganju 3000 radnih mjesta koej ne može popuniti. A u Sindikatu zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti kažu kako ima i gorih situacija u kojima poslodavci prekovremeni sat naplaćuju tek kunu.

“Puno ih je gdje se za rad nedjeljom primjenjuje koeficijent 0,01, a za prekovremeni ili noćni rad 0,02. Trinaest godina radio sam u toj branši i otišao sam, a sad volonterski kao tajnik sindikata pokušavam zaštititi radnike”, priča tajnik Sinidkata Nikola Sraka. Upozorava da ni inspekciji ne vrijedi prijavljivati jer izađu na teren tek kad se najave, a onda i ih već dočekaju frizirani podaci.

“Otvoreno smo počeli govoriti ljudima neka daju otkaz i odu u inozemstvo tko god može”, kaže Sraka.