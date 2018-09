ŠEF ULJANIKA PRIZNAO: ‘Dobio sam bonus, ali ne smijete znati koliko; Nismo izgubili 100 milijuna po brodu, dogodilo se nešto drugo’

‘Nije bonus nego je fiksni i varijabilni dio kakav imaju i radnici i otprilike u tim gabaritima je isplaćeno’, kazao je prvi čovjek Uljanika priznajući tako da je ipak nekakvu nagradu za ‘sposobnost’ dobio

Tema HRT-ove emisije “Otvoreno” u srijedu navečer bila je situacija u Uljaniku, a o njoj su, na trenutke dosta žustro, raspravljali i Samir Hadžić iz Stožera za obranu brodogradnje, predsjednik Uprave Uljanika Gianni Rossanda, Davor Huić iz Udruge poreznih obveznika ‘Lipa’, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat (HDZ), župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina (SDP) te župan Istarske županije (IDS) Valter Flego.

Rossanda je tijekom emisije pokušavao pojasniti kako je došlo do gubitaka od milijardu i pol kuna te istaći da stanje nije takvo zbog nesposobnosti Uprave. “Nismo izgubili 100 milijuna po brodu nego je došlo do pomicanja rokova. Neki su brodovi došli na granicu iskakanja i išlo se s prijedlogom restrukturiranja u studenome 2011. Trebalo je otkazati dio brodova s manjom dodanom vrijednošću, ali dok smo došli do toga – došlo je do novih gubitaka i u njega su ukalkulirani novi gubici”, kazao je.

Dodao je da su u knjizi narudžbi bila 22 broda koja su se trebala graditi u 3 godine u dva bodogradilišta. “Bilo je predviđeno da po tim brodovima ostaje 460 do 470 milijuna eura, a Uljanik je godišnje koštao 180 milijuna. Da su brodovi bili proizvedeni imali bi dobit od 50 milijuna eura u tri i pol godine”, kazao je.

Padanje u provaliju

Priznao je da su knjigu narudžbi punili a “da nisu vidjeli” padanje u provaliju, i da će gubitke netko morati podmiriti. Nesposobnost nije želio priznati ističući kako treba slijediti situaciju od 2013. kada su Uljanik preuzeli.

Krajem emisije urednik Mislav Togonal upitao je Rossandu je li dobio bonus za uspješno poslovanje, na što je Rossanda odgovorio da za prošlu godinu nije. “A pretprošlu?, pitao je Togonal, a potom je odgovor predsjednika Uprave posrnulog brodogradilišta bio nešto opširniji.

“Nismo nikad imali bonus nego smo imali fiksni i varijabilni dio kakav imaju i radnici i otprilike u tim gabaritima je isplaćeno”, kazao je Rossanda ne želeći otkriti iznos. Tvrdi da se on ne smije znati jer je riječ o “zaštićenim podacima, mjerodavni ih znaju”.