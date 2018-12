ŠEF APPLEA TEŽI STOTINE MILIJUNA DOLARA, A ŠTEDLJIV JE: Odjeću kupuje na rasprodaji, a evo za što čuva novac

Nekad sin radnika brodogradilišta i ljekarnice, a danas prvi čovjek Applea ne voli se skrivati od svog podrijetla. Unatoč tome što je težak stotine milijuna itekako je štedljiv

Iako je težak 625 milijuna diolara, predsjednik Uprave Applea Tim Cook nije baš rastrošan tip i ne živi stilom kakav bi mu omogućavala njegova zarada. Štoviše, keže kako se voli podsjetiti odakle je došao, a staviti samog sebe u takvo okruženje pomaže mu u tome.

Podrijetlom je iz Alabame i sin je radnika brodogradilišta i ljekarnice.

Kada je postao vodeći čovjek u Appleu 2011. plaća mu je iznosila 900.000 dolara, a u 2017. dosegnula je 3 milijuna. Uz to prima i bonus na temelju uspjeha tvrtke što mu je u 2017. plaću podiglo do 12 milijuna dolara. No, njegovo bogatstvo u dionicama iznosi 625 milijuna (udjeli u Appleu i Nikeu).

A kako ga troši? Poprilično drugačije od svojih bogatih kolega iz industrije. Iako je mogao znatno više potrošiti, u 2012. kupio je kuću u Palo Altou za 1,9 milijuna dolara. Svoje rublje, piše Business Insider kupuje na polugodišnji rasprodajama.

Daruje u dobrotvorne svrhe

Dok je godinama u tvrtki provodio programe darivanja i sam daruje. Ove godine je donirao 23.000 svojih dionica Applea, vrijednosti 5 milijuna dolara dobrotvornim ustanovama. Jednako tako bio je domaćin prikupljača sredstava za Baracka Obamu i Hillary Clinton, a 2016. godine donirao je 236.000 dolara Hillary Victory Fondu.

Cookov altruizam odnosi se čak i na njegove finacijske planove u budućnosti. Naime, on namjerava koristiti svoje bogatstvo kako bi školovao i dao fakultetsku naobrazbu svom nećaku.

U slučaju da umre, novac pak, planira darivati u dobre svrhe. Otkrio je to u jednom intervju navodeći kako želi biti netko tko je pokrenuo promjene.