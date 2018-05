SAVJETNICI AGROKORA PROFITIRALI: Njihove tvrtke sada zarađuju i 1000 posto više nego prije

Iako je novi izvanredni povjerenik Fabris Peruško obećao objaviti podatke o novcu isplaćenom svakom od savjetnika, to se nije dogodilo, no zna se da u slučaju uspjeha nagodbe, ti savjetnici imaju pravo i na posebnu nagradu, osim uobičajenih mjesečnih troškova.

U posljednjih godinu dana, Agrokor je imao čak 142 savjetnika koji su vodili proces, a angažirao ih je Ante Ramljak, bivši Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor.

Savjetnici iz Borg grupe već su dobili 145 milijuna kuna

Izvanredna uprava je poručila da su ti mnogobrojni savjetnici obavili odličan posao, no taj će posao, prema procjenama, stajati oko 500 milijuna kuna, u slučaju da nagodba uspije do srpnja, a ako se sve produlji, zarada će biti i veća. Iako je novi izvanredni povjerenik Fabris Peruško obećao objaviti podatke o novcu isplaćenom svakom od savjetnika, to se nije dogodilo, no zna se da u slučaju uspjeha nagodbe, ti savjetnici imaju pravo i na posebnu nagradu, osim uobičajenih mjesečnih troškova. Samo do kraja veljače su savjetnici plaćeni čak 294 milijuna kuna, piše 24 sata, a najskuplji su oni za restrukturiranje iz Borg grupe, koji su u tom razdoblju dobili gotovo 145 milijuna kuna.

Čak 99,5 milijuna kuna otišlo je na pravne savjetnike, 37,1 milijun na financijske savjetnike, a 12,7 milijuna na ostale. Zanimljivo je da je jedno od društava za savjetnike Mladena Prke, koji je inače dugogodišnji prijatelj Ante Ramljaka, a njegovo je društvo dobilo posao upravo nakon što je Ramljak postao izvanredni povjerenik za Agrokor. Tu su i Tvrtke Texo Management, Altera Savjetovanje te odvjetnički uredi Šavorić i Partneri te Bogdanović, Dolički i Partneri. Oni su surađivali s izvanrednom upravom te s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić na izradi lex Agrokora.



Ogroman rast dobiti angažiranih tvrtki

Konzultantska tvrtka Texo Management u kojoj je ranije radio i Ante Ramljak, 2016. je godine imala ogroman rast, no prošle godine su imali neto dobit od 3,4 milijuna kuna, što je porast dobiti u odnosu na godinu prije za više od 1000 posto. Još se ne zna koliko će poreza na dobit na to platiti, no u Fininim izvještajima i dalje stoji nula, piše Tportal i dodaje kako su na kraju 2016. godine na računu u banci imali 156.000 kuna, a na kraju prošle godine čak 8,6 milijuna kuna. Altera savjetovanju su prihodi porasli sa 771.000 na 9,09 milijuna kuna, točnije, 1080 posto. Oni će platiti milijun i pol kuna poreza.

Tvrtka Šavorić i partneri je prošle godine ostala na 11,6 milijuna kuna dobiti, na što će platiti oko dva milijuna kuna poreza. Odvjetnički ured Bogdanović, Dolički i Partneri lani je imao dobit od 4,5 milijuna kuna, a samo godinu ranije 1,1 milijun kuna, javlja Tportal.