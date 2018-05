U Njemačkoj nedostaje oko 35.000 njegovatelja i njegovateljica.

Poznata je činjenica da Njemačkoj nedostaje stručna radna snaga, no manje je poznato da je najveća potreba za medicinskim osobljem i njegovateljima. Mnogi kvalificirani radnici sa zapadnog Balkana voljeli bi potegnuti do Njemačke, no većina zapravo ni ne zna što im je potrebno i što ih ondje čeka.

Dietmar Bandke je savjetnik za medicinsko osoblje, a u razgovoru za Deutsche Welle pokušao je radnicima s ovih prostora objasniti što mogu očekivati u njegovoj zemlji. Za početak, ima jedan važan savjet za sve koji u Njemačku dolaze s ovih prostora.

“Prvo dobro naučite njemački jezik. Osim stručnosti, to je važan temelj za rad, za intergraciju, za sve što je potrebno u kompletnoj organizaciji života. Život u Njemačkoj je sasvim drugačiji i svatko je prepušten samom sebi, a bez znanja jezika se ne može ništa ostvariti”, kaže Bandke.



‘Dolaskom u Njemačku problemi tek počinju’

Dodaje da bi poznavanje jezika smanjilo broj nesporazuma ili prevara kojima su radnici s ovih prostora izloženi. “Kolega ili nadređeni mora biti siguran da razumijete uputu koja vam je zadana, tek tada ćete steći njihovo povjerenje. Ne smijemo zaboraviti da su u pitanju ljudski životi koji se ne mogu nadoknaditi ako se napravi greška”, upozorava savjetnik za medicinsko osoblje.

Iako mnogi misle da je najbitnije stići u Njemačku i da su time svi problemi riješeni, Bandke upozorava da problemi tek tada počinju. “I to iz razloga što smo površni i ne shvaćamo ozbiljno obveze kao što je učenje jezika”, kaže.

Otkriva da postoji velika zainteresiranost Njemačke za stručnom radnom snagom, posebno medicinskog osoblja, iz zemalja zapadnog Balkana. Bandke je prvenstveno nahvalio radnike iz BiH.

“Njemačka ima najpozitivnija iskustva s radnicima koji dolaze iz BiH. Tamošnje društvo je društvo koje je naučilo u svojoj državi trpjeti i puno raditi. Da nisu takvi, BiH bi davno napredovala. Drugi razlog je što je BiH zemlja koja ima više inženjera, doktora i svih mogućih visokostručnih zanimanja po stanovniku od bilo koje druge balkanske zemlje”, tvrdi Bandke koji je inače i inicijator i koordinator partnerstva između grada Dürena i Gradačca.

Zašto nedostaje toliko njegovatelja?

Objasnio je Nijemac i zašto na tržištu nedostaje toliko njegovatelja i njegovateljica. Barata se s manjkom od čak 35.000 kvalificiranih radnika.

“Više je razloga, ali navest ću samo tri. Prvo, Njemačka je od zanimanja medicinske sestre napravila poziv koji uopće nije atraktivan, generalno nije dobro plaćen, a svakako je težak. Drugi razlog je to što je Njemačka ‘stara zemlja’, ima jako loš natalitet. A treće i jednako bitno – Njemačka je jako dobro organizirana država kada je u pitanju podrška onima koji žive od državne pomoći i većina onih koji imaju pravo na potporu države ne žele raditi”, poručuje Bandke u razgovoru za DW.