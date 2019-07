VEĆE PLAĆE ZA MLADE UZBURKALE DUHOVE: ‘Diskriminacija! Što kada navrše 26 ili 31 godinu? Ta mjera ih neće zadržati u Hrvatskoj!’

Prema zasad neslužbenim informacijama, zaposlenici do 25 godina starosti bili bi oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, a oni u dobi od 25 do 30 godina plaćali bi samo polovicu tog poreza

Prema zasad neslužbenim najavama, u središtu četvrtog kruga porezne reforme bit će porezno rasterećenje mladih zaposlenika i ta bi mjera trebala pripomoći zaustavljanju iseljavanja mladih iz Hrvatske. Prema tim najavama, zaposlenici do 25 godina starosti bili bi oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, dok bi oni u dobi od 25 do 30 godina plaćali samo polovicu tog poreza. Sve to pod uvjetom da im je neto plaća veća od 3800 kuna, odnosno 5700 kuna, ako koriste povećanje osobnog odbitka za uzdržavanog člana obitelji.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca, odnosno njihovoj Udruzi informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP-ICT) smatraju da su ti prijedlozi na tragu onoga što su i sami predlagali.

RAZVESELILA VAS JE VIJEST O RASTEREĆENJU POREZA NA DOHODAK ZA MLADE? Žao nam je, postoji kvaka. Nećete se veseliti rođendanu

‘Mlađi zaposlenici svakako će imati koristi’

“Mjere koje se najavljuju su u redu i na tragu su naših prijedloga”, kazao je za Novac.hr Boris Drilo, predsjednik Udruge HUP-ICT, napominjući kako službenih informacija zasad nemaju.

Ovako predloženo porezno rasterećenje pozdravljaju i u informatičkoj tvrtki Spana, koja zapošljava oko 420 radnika od kojih je četvrtina mlađa od 30 godina. Pokažu li se točnima najave o poreznom rasterećenju, zaposlenici mlađi od 30 godina u toj bi tvrtki mogli mjesečno dobiti između 1000 i 1500 kuna više.

“Mlađi zaposlenici će svakako od toga imati koristi”, kazao je za Novac.hr Nikola Dujmović, suvlasnik i predsjednik Uprave tvtke Spana.

Zadovoljstvo iskazuju i u drugim sektorima. Danijel Zadjelović, predsjednik Uprave Lipik Glasa, tvrtke koja proizvodi dijelove za svjetsku autoindustriju i u kojoj je gotovo trećina od 320 zaposlenih također mlađa od 30 godina.

“To bi sigurno bio poticaj da se povećaju plaće mlađim radnicima, a da se trošak za poslodavce zbog toga ne povećava”, napomenuo je Zadjelović za Novac.hr.

MARAS PORUČIO MINISTRU MARIĆU: ‘Poreznim rasterećenjem treba obuhvatiti sve dobne skupine’

VLADA PREDSTAVILA POREZNU REFORMU: Poskupljuju cigarete, sokovi i alkohol; PDV na hranu za ugostitelje pada na 13 posto

HUP: Što kad zaposlenik navrši 26 ili 31 godinu?

U HUP-u, pak, upozoravaju da bi izmjene u sustavu poreza na dohodak, koje ovise o dobnim granicama, mogle dodatno zakomplicirati ionako složen sustav te izazvati niz problema u praksi.

“Što se, primjerice, događa s plaćom zaposlenika kada navrši 26. ili 31. godinu? Ona bi trebala pasti, što je penalizacija zbog dobne granice. Poslodavci plaće ne određuju prema dobnoj granici, već prema kompetencijama, iskustvu i produktivnosti zaposlenika. HUP se zalaže za snižavanje visokih stopa poreza na dohodak općenito, što bi pozitivno utjecalo na sve zaposlene, neovisno o dobnoj granici”, komentirali su iz HUP-a.

U HUP-u također ne vjeruju da će ta mjera zadržati mlade u Hrvatskoj jer oni uglavnom odlaze zbog dugoročne perspektive.

MINISTAR NAŠAO PROSTOR ZA NOVO RASTEREĆENJE GRAĐANA: Mladi će biti potpuno oslobođeni poreza na dohodak, ali ima caka

HOK: Selektivne i diskriminatrone mjere

U Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) smatraju da najavljeno smanjenje poreza na dohodak za mlađe od 30 godina neće bitnije utjecati na kvalitetu života i poslovanja mladih, niti će donijeti dodatni zamah onima koji pokreću vlastiti posao. Nejasno je, kažu u HOK-u, kako će to pravo realizirati oni mladi koji obrt otvore u, primjerice, 20. godini. Stoga u HOK-u strahuju da bi najavljene mjere mogle selektivno i diskriminatorno djelovati na poduzetništvo.

“Naše traženje i dalje ostaje smanjenje stope poreza na dohodak s 24 na 18 posto, koji bi značio veću plaću za oko 1,2 milijuna građana. To je način na koji će se poboljšati položaj zaposlenika”, poručuju iz HOK-a.

Poslodavci koji su o ovome govorili za Novac.hr ističu kako bi trebalo ubrzati smanjivanje parafiskalnih nameta koji su velik uteg u poslovanju hrvatskih tvrtki. Također upozoravaju i na potrebu ubrzanja drugih reformi, a ne na provedbu samo onih u poreznom sustavu.

MINISTAR MARIĆ NAJAVIO NOVI KRUG POREZNE REFORME: Hoće li odgovoriti na vapaje ugostitelja?