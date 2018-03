Proglašeni pobjednici IdejaX i Mixx natjecanja

U sklopu Dana komunikacija, središnjeg nacionalnog festivala marketinških komunikacija, sinoć su proglašeni pobjednici natjecanja IdejaX i Mixx.

Za natjecanje IdejaX koje nagrađuje najkreativnije radove realizirane u svim vrstama medija ukupno je bio prijavljeno 106 radova od strane 20 agencija i 61 oglašivača, a prestižnu titulu Agencije godine osvojila je Imago reklamna agencija, dok je nagradu za “Oglašivača godine” osvojila tvrtka Meggle. Imago reklamna agencija osvojila je i Grand Prix festivala za naručitelja Atlantic grupu.

O pobjednicima natjecanja IdejaX odlučivao je žiri u sastavu: Nikola Žinić (Bruketa&Žinić OM), Almir Okanović (BBDO Zagreb), Goran Božić (McCann Erickson), Veljko Žvan (Grey Worldwide Zagreb), Kruno Serdar (Unex grupa), Krešimir Purgar (Publicis), Danijel Vuković (Fahrenheit), Davor Runje (Drap), Jakov Vilović (Utorak), Maro Pitarević (Digitel) i Vladimir Končar (Studio Revolucija), uz predsjednika žirija Vanju Blumenšajna iz Imago reklamne agencije.

Za nagradu Mixx koja se dodjeljuje za za najkreativnije i najučinkovitije radove u online oglašavanju konkuriralo je 65 radova prijavljenih od strane 24 agencije, a nagrade su dodijeljene u tri kategorije: Kampanje, Best In Show i Ostalo. Nagradu za najbolji rad “Best in Show” osvojila je agencija Drap za kampanju “Životinjsko carstvo – Eko park” za naručitelja Kraš. Nagradu u posebnoj kategoriji Inovativna upotreba tehnologije osvojila je agencija Brlog (grupa Bruketa&Žinić OM) za kampanju “Sound.log by brlog”.

O pobjednicima natjecanja Mixx odlučivao je žiri u sastavu:, Anđela Buljan Šiber (iZone), Neven Jacmenović (Nivas), Daniel Kašaj (Web Burza), Daniel Ackerman (Istudio), Saša Škorić (OMG), Marko Andrin (Unex), Vjekoslav Srednoselec (Mediacom), Ana Klarić Kumer (Inventa), Boris Ličina Borja (Jasno i Glasno), Joško Oršulić (Drap) i Tin Kadoić (Brlog) uz predsjednika žirija Nikolu Vrdoljaka (Gingernet).

Nagrade X dodijeljene su u sljedećim kategorijama:

– Agencija godine – Imago reklamna agencija

– Grand Prix – Imago reklamna agencija za klijenta Atlantic grupu

– Oglašivač godine – Meggle

– Hrana – “Želite biti sigurni da jedete domaće?”, Imago reklamna agencija za klijenta Meggle

– Moda, zdravlje, ljepota – “Klikom do ljepote”, Bruketa&Žinić OM za klijenta Poliklinika Bagatin

– Turizam, kultura i slobodno vrijeme – “Ići ili ne ići”, Bruketa&Žinić OM za klijenta Teatar Exit

– Telekomunikacije – “Postani iskonovac i ostani svoj”, UTORAK _biro za propagandu za klijenta Iskon

– Financijske i osiguravajuće usluge – “Stambeni krediti Misija Iseljenje”, Grey Worldwide Zagreb za klijenta Erste&Steiermärkische Bank

– Samopromocija i korporativne komunikacije – “We are growing”, Imago reklamna agencija za klijenta Atlantic grupa

– Najbolja cjelovita kampanja, “Želite biti sigurni da jedete domaće?”, Imago reklamna agencija za klijenta Meggle

IdejaX posebna priznanja:

– Najbolja izvedbena vještina/produkcija – “Fini šampinjoni”, Imago reklamna agencija, naručitelj Fridrih

– Najbolji dizajn i art direction – “Fini šampinjoni”, Imago reklamna agencija, naručitelj Fridrih

– Najbolja upotreba tehnologije – “Ledonardo”, Imago reklamna agencija, naručitelj Ledo

IdejaX rang lista agencija prema broju bodova:

1. Imago reklamna agencija – 20 bodova

2. Bruketa&Žinić OM – 17 bodova

3. Grey Worldwide Zagreb – 6 bodova

Utorak_biro za propagandu – 6 bodova

4. Fahrenheit – 3 boda

Publicis – 3 boda

5. BBDO Zagreb – 2 boda

Ideja X rang lista oglašivača prema broju bodova:

1. Meggle – 10 bodova

2. Atlantic grupa – 8 bodova

3. Iskon – 5 bodova

4. Erste&Steiermärkische Bank – 4 boda

Poliklinika Bagatin – 4 boda

Teatar Exit – 4 boda

5. Bonbon – 3 boda

Zagrebačka pivovara – 3 boda

Nagrade Mixx prema kategorijama i podkategorijama:

Kategorija Kampanje:

– Brand Awareness – “Diners u online svijetu”, iZone, McCann Digipark, MediaCom za klijenta Diners

– Direct Response and Lead Generation – “Ledonardo sladoledna renesansa”, Jedinica i nula za klijenta Ledo

– Cross-Media Integration – “Ožujsko – Facebook zastava”, PP digital, Revolucija za klijenta Zagrebačka pivovara

Kategorija Best-in-Show – “Životinjsko carstvo – Eko park”, Drap za klijenta Kraš

Kategorija Ostalo:

– Mobile – “Beck’s Hrvatska – Poruka u boci”, Revolucija dizajn za klijenta Becks Hrvatska

– Social Media – “Iskon Memory Facebook aplikacija 2.0.”, iSTUDIO za klijenta Iskon

– Website – “ShoeBeDo – Webshop”, Gingernet za klijenta Wulf sport

– Elementi kampanje – “GRAWE Dom”, Bruketa&Žinić OM, Brlog za klijenta Grawe osiguranje

– Inovativna upotreba tehnologije – “Sound.log by brlog”, Brlog (Bruketa&Žinić OM)