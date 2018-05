KREDITI U ON-LINE BANCI: Mogu se podići i u Hrvatskoj, no problemi nastaju kad se pokuša produžiti rok dospijeća

Ako se rate kredita podignutog u on-line banci Ferratum s Malte, koji se mogu podići i u Hrvatskoj, plaćaju na vrijeme, većih problema nema. No, kad zajmoprimac ima problema s vraćanjem kredita i poželi produžiti rok dospijeća, to će ga skupo koštati

Iako zvuči nevjerojatno, on-line banka Ferratum s Malte našla je način da korisnicima dâ kredite s vrtoglavom visokim kamaptnim stopama, a da pritom sve bude legalno. Da stvar bude gore, krediti u toj banci aranžirani su upravo tako da ih ponajviše uzimaju siromašni građani.

Primjerice, piše Novac.hr, ako u Ferratumu dignete brzi kredit od 4.998 kuna na par tjedana pa nakon toga zatražite produljenje od 30 dana, samo na tih dodatnih 30 dana bit će zaračunata dodatna naknada koja je, kada se preračuna, jednaka efektivnoj kamati od 91,28 posto.

Problemi nastaju kad se pokuša produžiti rok dospijeća

Krediti te banke već dvije godine nude se i u Hrvatskoj. Isprva u iznosima do 32.000 kuna s rokom otplate od godinu dana, a sada nude kratkoročne kredite do 6.000 kuna koji se mogu realizirati za samo petnaestak minuta, od kuće, preko mobitela ili s računala. Također, isprva nisu bila potrebna ni neka velika jasmtva, a vremenom je to pravilo postroženo tako da se sada više inzistira na jamcu sa sigurnim zaposlenjem, bez zaduženja i da, po mogućnosti, nije u rodbinskoj vezi sa zajmoprimcem.

Unatoč tomu, kredit je u toj on-line banci jednostavnije dobiti nego igdje drugdje. Ako se rate kredita plaćaju na vrijeme, većih problema nema, a efektivna kamata iznosi oko 9 posto što je blizu gornje zakonom dozvoljene granice od 9,41 posto. Drugim riječima, odnosno brojkama, za kredit od 6000 kuna na razdoblje od pet mjeseci Ferratum banci platit ćete premiju u iznosu od 128,40 kuna, piše Novac.hr.

No, imate li problema s vraćanjem kredita i poželite produžiti rok dospijeća, to će biti vrlo skupo. Bez obzira na koliki rok je kredit podignut, imate pravo tražiti produženje roka dospijeća od 7 do 30 kalendarskih dana. Pa, ako za otplatu kredita od 4.000 kuna trebate još 30 dana, Ferratumu ćete to morati platiti dodatnih 300 kuna, na već postojeću kamata koju im isplaćujete.

“U pogledu naplata naknade nema propisanih ograničenja visine, ali je propisana obveza da tarife naknada moraju biti objavljene i javno dostupne potrošačima (minimalno u poslovnim prostorijama i/ili na internetskim stranicama banaka). Imajući u vidu da Ferratum banka direktno pruža usluge na teritoriju RH putem interneta, mišljenja smo da prije sklapanja ugovora potrošač mora prethodno dobiti informaciju o svim naknadama koje su vezane uz potencijalni ugovorni odnos”, kažu u Hrvatskoj narodnoj banci.

Iz HNB-a poručuju: Čitajte dobro i zaštitite se sami

HNB je korisnicima koji su slali upite o legalnosti Ferratum banke pojasnio kako kreditne institucije koje djeluju na području Europske unije mogu bez problema raditi i u Hrvatskoj, a budući da je Ferratum internetska banka o tome čak nisu ni morali obavijestiti HNB.

“Kod sklapanja ugovora s takvim institucijama klijenti moraju uzeti u obzir da Hrvatska narodna banka ne može osigurati praćenje zaštite potrošača na razini na kojoj to čini za klijente domaćih kreditnih institucija kojima je izdala odobrenje za rad i čije poslovanje nadzire”, kazali su u HNB-u.

Novac.hr piše kako većina prihoda Ferratum banke u Hrvatskoj dolazi upravo od produženja dospijeća, koje zajmoprimce baca u dodatni trošak koji očito ionako teško plaćaju jer inače ne bi trebali tražiti odgodu plaćanja. Zbroje li se sve kamate i naknade koje će vam ta banka naplatiti u slučaju da ne brzinski kredit ne vratite na vrijeme, tada one dosežu gotovo 30 posto iznosa koji ste posudili. A iz HNB-a jedino mogu preporučiti da zajmoprimci dobro prouče na što pristaju i sami se štite.