PRIJETI NAM NOVO POSKUPLJENJE AUTOMOBILA: ‘Naš model bi to ublažio, uputili smo apel Ministarstvu’

Budući da početkom iduće godine u Europskoj uniji na snagu stupaju stroži standardi mjerenja emisija CO2, Hrvatskoj prijeti osjetno povećanje cijena vozila

Hrvatskoj s početkom iduće godine ponovno prijeti povećanje cijena vozila. Slijed je to stupanja na snagu strožijih pravila mjerenja emisija CO2 u Europskoj uniji na temelju kojih se između ostalog izračunavaju i porezi.

Na najnoviju prijetnju reagirali su iz Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima Hrvatske gospodarske komore u kojem ističu kako do toga ne bi došlo kada bi se zadržao tzv. korelirani model mjerenja, i to do 1. siječnja 2020.

“Smatramo da je to nužna mjera za ublažavanje pada prodaje vozila. Čak i korelirana metoda NEDC2.0 povećava emisije CO2 u prosjeku za 10 posto, a prema konkretnom izračunu na primjeru Nizozemske to podiže cijenu automobila za 8,5 posto. No, to je i dalje prihvatljivije rješenje koje bi pomoglo da se ublaži udar novih standarda na tržište”, izjavio je tajnik Udruženja Hrvoje Paver dodajući kako smatra da će i Ministarstvo financija i Carinska uprava u obzir uzeti njihov apel.