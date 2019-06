PREŠIŠAO SVE TEŠKAŠE U ZEMLJI: Mate Rimac postao je najbogatiji Hrvat, mladi ekonomist izračunao koliko sad vrijedi

‘Ako za 13,7 posto vlasništva platiš 80 milijuna eura (toliko su dali Hyundai i Kia za udio) jednostavnom matematičkom operacijom dolazimo do toga Rimac Automobili trenutno na tržištu vrijede 584 milijuna eura ili preko 4,3 milijarde kuna’, napisao je na Facebooku mladi ekonomist Ivica Brkljača

Nakon što su u njegovu tvrtku Rimac automobili Hyundai i Kia odlučili uložiti 80 milijuna eura, inovator i poduzetnik iz Svete Nedelje Mate Rimac postao je najbogatiji čovjek u Hrvatskoj.

Izračunao je to i na Facebooku objavio ekonomist Ivica Brkljača. Njegovu objavu “Tko je ‘najteži’ Hrvat?” prenosimo u cijelosti.

Rimac automobili sada vrijede 4,3 milijarde kuna

“U nedavnom intervjuu Jutarnjem listu povodom vijesti kako su Hyundai i Kia odlučili uložiti 80 milijuna eura u Rimac Automobile, Mate Rimac rekao je sljedeće: “A što se vlasništva tiče, sada držim 47,7 posto. Kineski Camel group je na 14 posto, Hyundai na 11 posto, Porsche 10 posto, Kia 2,7 posto i ostalo su manji udjeli dosadašnjih ulagača iz 2012. i 2013. godine.” Ako za 13,7 posto vlasništva platiš 80 milijuna eura, jednostavnom matematičkom operacijom dolazimo do toga Rimac Automobili trenutno na tržištu vrijede 584 milijuna eura ili preko 4,3 milijarde kuna.

Za usporedbu koliko je to nevjerojatno visoka brojka, tržišna kapitalizacija naše najveće turističke kompanije Valamar Riviere, koja drži desetinu ukupnog kategoriziranog turističkog smještaja u Hrvatskoj, na burzi trenutno iznosi 5,1 mlrd. kn.

Inače, firma Rimac Automobili osnovana je prije svega 10 godina, a prije 8 godina dobila je prvog zaposlenika (danas ih ima preko 500). Dakle, Mate Rimac je u nevjerojatno kratko vrijeme postao, lako moguće*, najbogatiji Hrvat! Njegov udio u firmi težak je 279 milijuna eura ili 2,1 milijardu kuna, čime je prešišao sve ostale teškaše u Hrvatskoj.

Čudno mi je kako o tome nitko nije pisao, a takva “roba” (o najbogatijima) u medijima uvijek dobre ide. :)

*Infobip je navodno postao prvi hrvatski „unicorn“ odnosno start up koji vrijedi preko milijardu dolara. Ne znam koliko je ta procjena realna, kao ni vlasničku strukturu Infobipa, ali ako je istina i ako je Silvio Kutić još uvijek većinski vlasnik kao što sam pročitao, tada je on uvjerljivo „najteži“ Hrvat. I on je osnovao firmu tek 2006., što je super, a suvlasnici i suosnivači Izabel Jelenić i Roberto Kunić su onda također „top 10 teškaši“ u Hrvatskoj. Neki novi igrači stupaju na scenu, i to je sjajno za Hrvatsku”, napisao je ovaj mladi ekonomist na Facebooku.

