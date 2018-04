‘To radimo isključivo zbog radnika Tiska, to radimo zbog odgovornosti i zbog imena naše Stranke rada i solidarnosti. Da napravimo drugačije, bili bismo farizeji, ljudi koji žive dupli moral, a mi to nikako nismo’

Postignut je dogovor o nastavku suradnje Grada Zagreba, Tiska i Agrokora.

Više informacija na konferenciji za medije

Više o postizanju dogovora i nastavku suradnje otkrili su na konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško. Podsjetimo, postizanje sporazuma najavio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u subotu. Dodao je da će na taj način zaštititi tri i pol tisuće ljudi u Tisku, tvrtki iz sastava koncerna Agrokor, da ne odu na burzu. Tim sporazumom će kiosci Tiska opet početi prodavati ZET-ove karte.

‘Ja sam danas sretan čovjek jer nismo zaboravili na socijalni moment, na djelatnike Tiska’, rekao je Bandić na konferenciji za medije. Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško rekao je da je postignuti sporazum prirodan nastavak suradnje Agrokora i Grada, a cilj je da se očuvaju radna mjesta u Tisku i da Tisak dugoročno posluje u Zagrebu. ‘Budući je za mene jako bitno da je ovaj dogovor postignut zbog Tiska, jer sam proveo dio svog rada u Tisku. Drago mi je zbog tih mojih bivših suradnika, koji će ovim sporazumom moći mirno dočekati samu nagodbu i rad nakon nagodbe. Sporazumom je obnovljena suradnja s Tiskom, Grad Zagreb je ušao u naš klasičan sporazum koji imamo sa svim dobavljačima. Njime smo dogovorili i nastavak suradnje za dodatnim produženjem koncesije, koja nam ove godine istječe i na taj način omogućili da Tisak ima dugoročniji poslovni model’, rekao je Fabris Peruško, javlja N1.



Dodao je da ovim sporazumom Grad Zagreb po pitanju tražbina dolazi na nivo onoga što su u cijelom procesu dobili i drugi. Ističe da je Grad Zagreb u procesu tretiran kao i ostali vjerovnici i dobavljači. ‘Tisak posluje na 142 lokacije u gradu, 30 posto prihoda ostvaruje u Gradu Zagrebu i tu nema puno filozofije, to i djeca u osnovnoj školi znaju izračunati’, dodao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Bandić: ‘Bez Zagreba se Tisak ne može restrukturirati i opstati’

‘To radimo isključivo zbog radnika Tiska, to radimo zbog odgovornosti i zbog imena naše Stranke rada i solidarnosti. Da napravimo drugačije, bili bismo farizeji, ljudi koji žive dupli moral, a mi to nikako nismo. To ćemo napraviti s novim povjerenikom i svim sindikalnim središnjicama Tiska isključivo zbog onih koji trebaju sačuvati svoja radna mjesta, a bez Zagreba se Tisak ne može restrukturirati i ne može opstati’, rekao je u subotu Bandić. Ustvrdio je i da se tek posljednjih dana polako počinju sagledavati posljedice koje je restrukturiranje Agrokora ostavilo po vrijednost dionica u portfelju mirovinskog sustava.