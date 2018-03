Prevruće im je da dolaze na posao i nikome ništa?!

Na saborskom zasjedanju u utorak se pojavilo tek 50-ak zastupnika, od njih ukupno 151. Je li im prevruće da bi došli na posao? Ili su možda već pohrlili na godišnje odmore? Pitanja su to koja smo kanili postaviti nekima od odsutnih zastupnika, no uzalud, ne javljaju se. Ne čudi to, doduše, jer vrijeme je popodnevnog odmora.

Na raspravu o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2011. godinu i o obavljenoj reviziji tog izvješća u Saboru se u utorak ujutro pojavilo tek 50-ak zastupnika. Ostali, čini se, nisu marili za to da bi plaću od 15-ak tisuća kuna, koja je k tome redovita, trebali i zaraditi. Je li im prevruće da bi došli na posao? Ili su možda već pohrlili na godišnje odmore?! Pitanja su to koja smo kanili postaviti nekima od odsutnih zastupnika, no uzalud, ne javljaju se. Ne čudi to, doduše, jer vrijeme je popodnevnog odmora.

No, onih 50-ak svejedno je podijelilo mišljenja o proračunu i to na dvije već poznate strane: HDZ-ovu i SDP-ovu. Štoviše, prepucavali su se upravo na temu rada i to raspravljajući koliko je bivša vlast radila, a što je nova napravila unazad šest mjeseci.

Lalovac: Deficit oko 16 mlrd. kuna

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac kazao je da su ukupni prihodi državnog proračuna u 2011. ostvareni u iznosu od 107,4 milijarde kuna, što je na razini plana. Najznačajniju stavku čine porezni prihodi u iznosu od 61,1 milijardu kuna, od čega je od PDV-a uprihodovano 31,7 milijardi kuna. Ukupni rashodi državnog proračuna izvršeni su u iznosu od 121,4 milijarde kuna, a najveći dio, čak 53,3 posto, čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Lalovac je istaknuo da je u 2011. ostvaren proračunski deficit od 14 milijardi kuna ili 4,1 posto BDP-a. Uračuna li se u u to i manjak 2,2 milijarde kuna neplaćenih računa u 2011., državni deficit je lani ukupno iznosio 16,2 milijarde kuna.



Dragica Zgrebec (SDP) je rekla da je dug opće države krajem prošle godine iznosio 156 milijardi kuna, te da je lani povećan za 18 milijardi kuna. Istaknula je da država od početka krize nije imala prave mjere s kojima bi se protiv nje borila pa ni proračunske.

HDZ branila M. Dalić

“Ovaj je proračun prikaz realiziranog, ali i završnog čina jedne vlasti koja je u četverogodišnjem, da ne kažem osmogodišnjem mandatu pokazala kako se vodi, odnosno ne vodi ispravna fiskalna ekonomska i društvena politika, kako se vodi, odnosno ne vodi plan oporavka ekonomskih aktivnosti”, tvrdi Srđan Gjurković iz HNS-a.

HDZ je branila Martina Dalić. “Na 1.694 stranice obrazlažu se tri činjenice: da su prihodi u lanjskom proračunu bili u skladu s planom, u plusu za 14 milijuna kuna, da su rashodi bili 864 milijuna kuna manji od plana te da je i deficit za 777 milijuna kuna bio manji od planiranoga”, pojasnila je.