PERUŠKO UOČI IZGLASAVANJA NAGODBE O AGROKORU: ‘Rok je pri kraju, postoji rizik od pokretanja stečaja’

‘Zakon predviđa ako nagodba ne prođe, budući da je rok na kraju, tada izvanredni povjerenik otvara stečaj.’

Na ročištu koje će se održati u srijedu trebala bi biti prihvaćena nagodba vjerovnika za Agrokor. Prema toj bi nagodbi vlasnici Agrokora trebali postati Rusi i Amerikanci, pri čemu bi ruski Sberbank trebao dobiti 46,7 posto udjela u novom Agrokoru, a američki fondovi 25 posto. Za domaće bi banke tako ostalo 15,3 posto, za ostale financijske institucije 7,7 posto. Dobavljači bi trebali dobiti 4,7 posto udjela, a ostali vjerovnici 0,7 posto.

Potrebno 67 posto glasova vjerovnika

Sve to će se dogoditi ako nagodbu izglasaju vjerovnici sa 67 posto glasova, a izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor, Fabris Peruško, najavio je da se očekuje oko tri tisuće vjerovnika. Očekuje da će nagodba biti izglasana s potrebnim brojem glasova, no objasnio je i što se događa u suprotnom.

‘Po onome što imamo kontakte s vjerovnicima nagodba bi trebala poći. Obzirom da je postotak tako visok, uvijek postoji rizik da se određena grupa vjerovnika ne pojavi i ne glasa. Svaki broj je bitan i zato pozivam vjerovnike da se pojave u srijedu na ročištu i da glasaju za nagodbu kako bi mogli završiti sve. Zakon predviđa ako nagodba ne prođe, budući da je rok na kraju, tada izvanredni povjerenik otvara stečaj. Imamo rok do 10.7. da se pokrene stečaj za svih 77 društava u satavu Agrokoru. Vjerujemo da ćemo s nagodbom proći pa napominjem da je vrlo bitno da vjerovnici dođu, pošalju punomoći preko odvjetnika i da se glasa za nagodbu’, rekao je Peruško za RTL.

Odluku donosi sud

Dodaje da je zapravo sud taj koji donosi odluku, a zatim o tome konzultira ostale vjerovnike. Na primjedbe o tome da bi ovom nagodbom velik gubitak doživjela država, dioničari, dobavljači i mirovinski fondovi, Peruško kaže da nije tako i da su najviše (novca) izgubili oni koji će u budućnosti biti najveći vlasnici Agrokora.

‘Sama nagodba napravljena je na principu da se svaka od 12 tisuća tražbina posebno i individualno pregledavala, ocijenjen je njihov nivo osiguranja koji imaju i na osnovu toga došlo se do konačne vlasničke strukture. Osim nje postoji i jedan dio vjerovnika koji će se naplatiti kroz budući dug i oni vjerovnici koji su imali određene hipoteke nastavit će držati dug kompanije. Dobavljači su tijekom ovog procesa u agregatnom boju bili isplaćeni 60 posto što se u niti jednoj stečajnoj ili predstečajnoj nagodbi nije desilo’, objašnjava Peruško za RTL.

Dobavljači postaju suvlasnici budućeg Agrokora

Izvanredni Vladin povjerenik tvrdi i da u Agrokoru sada nema dovoljno imovine da se vjerovnici od toga naplate, a pojašnjava da njihova naplata ovisi o uspješnosti poslovanja Agrokora u budućnosti.

‘Što se tiče domaćih dobavljača i ovisnosti o Konzumu, to je maloprodajni lanac u RH koji ima najveći udio domaćih proizvođača. To se odnosi na cijelu regiju gdje 70 posto naše police čine domaći dobavljači. Ne vidim da bi do preokreta moglo doći u budućnosti. Bitno je napomenuti da će dobavljači kroz nenaplaćene tražbine tijekom ovog postupka postati suvlasnici budućeg Agrokora’, ističe Peruško.