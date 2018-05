PERUŠKO I VJEROVNICI SE OBRATILI JAVNOSTI: ‘Procesu ne pomaže psihoza koja se stvara u javnosti… Dalić je učinila puno’

‘Procesu ne pomaže psihoza koja se stvara u javnosti od onih koji nisu dio tog procesa. To ga usporava’, poručio je danas Fabris Peruško, dok je Marica Vidaković zamolila sve one koji ne mogu stvoriti pozitivnu atmosferu za nastavak njihovog rada da ih “puste na miru”.

Na konferenciji za medije javnosti su se danas objavili predstavnici vjerovnika u Agrokoru te izvanredni povjerenik koncerna Fabris Peruško koji je kazao kako se na nacrtu teksta nagodbe radi i da bi on svima trebao biti prezentiran idući tjedan.

Vjerovnici su mahom zahvalili svim savjetnicima, kako je rekla predstavnica VTB-a Dijana Nikolova, i inozemnim i lokalnim koji su pomogli da cijeli proces u Agrokoru dođe do stanja u kojem se sada nalazi, odnosno da se raspravlja o nagodbi.

“Lani u trćem mjesecu činilo se da nećemo doći do rješenja krize. Danas mogu reći da je kriza iza nas. Stabilizacija društva, likvidnost i sve ono što treba imati poslovni svijet ima Agrokor. Najvažniji su bili vjerovnici, kreditori, radnici, izvanredna uprava i savjetnici. Na samom smo finišu koji je relatovno dobro završio kako je mogao završiti da se nije razrješila sistemska kriza. Mislim da je stol mjesto za kojim trebmo raspravljati o interesima i za njih se izboriti argumentima u skladu sa zakonaom. To smo kroz ovaj proces i učinili”, kazala je Marica Vidaković ispred dobavljača pritom ističući kako je dosad urađen posao dobar posao. Također je pozvala sve one mogu stvoriti pozitivnu atmosferu da im pomognu, dok je one koji im ne mogu pomoći zamolila “da nas puste na miru”. Pritom je zahvalila svima koji su doveli do situacije kakva je sada.



“Za mene je djeljivo ono što se događa na političkoj i ono što se događa na poslovnoj sceni. Ono što se događa na političkoj sceni za mene je totalno neprihvatljivo. Politika je trebala prestati sa svojim utjecajem donošenjem zakona Ovaj prces vode vjerovnici, to je naš novac i naše tvrtke i mi ćemo ovo provesti do kraja. Ali ja ne želim umanjiti doprinos svih ljudi, pa i potpredsjednice Dalić koja nam je dnevno bila od pomoći”, kazala je Vikdaković zahvaljujući Dalić na svemu što je učinila.

Na trenutnu situaciju osvrnuo se i Fabris Peruško. “Ovo je proces kojeg vode vjerovnici i mi. Naravno da procesu ne pomaže psihoza koja se stvara u javnosti od onih koji nisu dio tog procesa. To ga usporava. Što se tiče procesa nama su sad veliki problem i osporavanja tražbina koja su napravljena iz taktičkih razloga. Njih sada rješavamo. Isto tako, ako govorimo o vjerovničkom vjeću stvara se mišljenje da ono treba biti stalno vjerovničko, ali to nije moguće po zakonu. Sadašnje vijeće predstavlja reprezentativnu većinu svih vjervnika jer svi imaju svoje predstavnike”, kazao je Fabris Peruško.

Podsjetimo, Izvanredna uprava Agrokora objavila je u ponedjeljak revidirane konsolidirane rezultate grupe Agrokor i Agrokora d.d. za 2017. godinu.

U koncernu Agrokor u prva tri ovogodišnja mjeseca sektori prehrane i poljoprivrede nastavili su pozitivno poslovati, dok je sektor maloprodaje i veleprodaje bilježio gubitak iz operativnog poslovanja, pokazuje najnovije mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora objavljeno u ponedjeljak, u kojem se navodi i kako se očekuje da će najveći dio posla oko ugovora o nagodbi biti završen do kraja svibnja.

Izvješće izvanredne uprave za razdoblje od 11. travnja do 10. svibnja pokazuje da je sektor maloprodaje i veleprodaje u prva je tri mjeseca ostvario 2,87 milijardi kuna prodajnih prihoda, uz negativnu EBITDA od 4,2 milijuna kuna.