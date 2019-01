VAŽNA VIJEST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESSA: PBZ objavio što će se dogoditi s njihovim kreditnim karticama

‘Do kraja 2019. godine svi dosadašnji i novougovoreni korisnici American Express kartica dobit će novu Visa karticu PBZ Carda, s kojom će u kontinuitetu nastaviti koristiti sve postojeće funkcionalnosti i pogodnosti koje ima njihova American Express kartica’, priopćili su iz Privredne banke Zagreb

Prije godinu dana Privredna banka Zagreb objavila je da American Express, zbog promjena koje donosi europski regulatorni platno-prometni okvir, napušta taj model poslovanja te da će korisnici American Express kartica koje je izdao PBZ Card moći koristiti iste do 31. prosinca 2019. godine. Danas se PBZ ponovno oglasio tim povodom i objavio koje će kartice nakon 31. prosinca ove godine zamijeniti one Amexa te što će to značiti za korisnike.

Priopćenje PBZ-a prenosimo u cijelosti.

KORISNICI AMEXA U PANICI, ALI IPAK NEMA POVLAČENJA IZ HRVATSKE: Stiže velika promjena, ali postoji alternativa

Jedan od najsnažnijih kartičnih brendova

“Nastavno na objavu Privredne banke Zagreb d.d. od 23. siječnja 2018. godine, obavještavamo da će American Express kartice, čiji izdavatelj je PBZ Card d.o.o., biti zamijenjene Visa karticama, posebno razvijenim novim i inovativnim kartičnim proizvodom s jedinstvenim karakteristikama na tržištu. Do kraja 2019. godine svi dosadašnji i novougovoreni korisnici American Express kartica dobit će novu Visa karticu PBZ Carda, s kojom će u kontinuitetu nastaviti koristiti sve postojeće funkcionalnosti i pogodnosti koje ima njihova American Express kartica te dodatne, nove funkcionalnosti i pogodnosti koje donosi Visa kartica.

Sve American Express kartice PBZ Carda mogu se koristiti u potpunosti, kao i danas, do 31. prosinca 2019. godine.

Visa kartica od izdavatelja PBZ Carda, kao jedinstvena i nova Visa kartica na hrvatskom tržištu, bit će dostupna svim zainteresiranim korisnicima neovisno o poslovnoj banci u kojoj imaju otvoren račun.

Suradnja s Visom, kao jednim od najsnažnijih kartičnih brendova u svijetu, rezultat je strateškog usmjerenja PBZ Carda da svojim korisnicima i poslovnim partnerima i u budućnosti omogući najbolju kartičnu uslugu i pogodnosti te je sukladno tome danas između PBZ Carda i Vise potpisana ugovorna dokumentacija o proširenju poslovne suradnje.

POČELA BITKA ZA ČAK POLA MILIJUNA KLIJENATA AMERICAN EXPRESSA: Na hrvatsko tržište stiže najveći svjetski igrač

‘Visa je svjetski lider u digitalnim plaćanjima’

Visa je globalna kompanija za tehnologije plaćanja koja omogućuje brzo, sigurno i pouzdano elektroničko plaćanje u više od 200 zemalja i teritorija. Visa je svjetski lider u digitalnim plaćanjima, svojim klijentima pruža tehnološki inovativna rješenja, široku lepezu proizvoda, platformi i usluga s dodanom vrijednošću te je s 3,3 milijarde izdanih kartica i snažnom mrežom oko 54 milijuna prodajnih mjesta sveprisutna diljem svijeta.

PBZ Card d.o.o. društvo je u 100% vlasništvu Privredne banke Zagreb d.d. i lider na hrvatskom kartičnom tržištu s respektabilnim dugogodišnjim iskustvom u kartičnom poslovanju, ima oko 500.000 American Express kartica, 50.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj te je s oko 35.000 instaliranih POS uređaja i tržišnim udjelom većim od 30% u tom segmentu vodeći izdavatelj i ugovaratelj prihvata kartica u zemlji.

Dodatno ojačan našim partnerstvom s Visom, PBZ Card ostaje i nadalje strateški usmjeren na pružanje vrhunske kartične usluge i razvoj novih pogodnosti omogućujući tako svojim korisnicima još veću prihvaćenost kartica u zemlji i inozemstvu te sigurna i inovativna rješenja bez premca na hrvatskom tržištu. Također, zahvaljujući bogatoj tradiciji dugoj gotovo 50 godina i izvrsnosti u kartičnom poslovanju, rezultat čega je vrhunska usluga te brojne pogodnosti i funkcionalnosti; kao što su obročna otplata bez kamata i naknada, program nagrađivanja, osiguranja i brojne druge; PBZ Card će i ubuduće nuditi visoko konkurentne kartične proizvode svim svojim sadašnjim i budućim korisnicima.

O svim daljnjim relevantnim informacijama klijenti i zainteresirana javnost bit će pravodobno obaviješteni”, stoji u priopćenju PBZ-a.