PAVIĆ POJAŠNJAVAO DETALJE REFORME: ‘Ne želimo produžiti godine odlaska u mirovinu, već duljinu staža’

“Za one koji idu u mirovinu u idućih 10-15 godina želimo da imaju mirovine barem onoliko koliko imaju i sadašnji umirovljenici. Ako ništa ne promijenimo, oni će imati u prosjeku 600 do 700 kuna manju mirovinu. Za one najmlađe želimo jačanje drugog mirovinskog stupa i cijeli paket uz njega”, izjavio je ministar rada Marko Pavić gostujući u emisiji Hrvatskog radija “U mreži prvog”.

ŠTO DONOSI MIROVINSKA REFORMA I TKO ĆE IMATI MANJU MIROVINU? Radit ćemo do 67. godine, a od 2031. oštrija penalizacija

Ističući kako želi umiriti javnost spram vremena odlaska u mirovinu, Pavić je kazao kako je svjestan da će u prosjeku ljudi odlaziti u mirovinu između 61. i 65. godine života. “Ova politika vlade ide u smjeru da se ne produlji toliko godište ljudi koji rade, već da se poveća radni staž ljudi. Ako ulazite na tržište rada s 18 godina sa 61 godinom možete u mirovinu. Ako pak studirate i redovno završavate şa 41 godinom staža i 65 godina starosti možete u mirovinu. Tako će većina hrvatskih umirovljenika ići između 61. i 65. godine starosti u mirovinu. U mirovinu sa 67 godina starosti ići će oni koji su kasno stupili na tržište rada ili nisu sakupili dovoljno godina radnog staža”, pojasnio je Pavić dodajući kako će prema novom prijedlogu umirovljenici moći primati mirovinu i raditi 20 sati tjedno, dok će pripadnici vojske i policije moći raditi i do 8 sati, ali uz primanje pola mirovine.

Tko to može raditi do 67?

Predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske Krešimir Sever upozorio je da se je priča o reformi završena unaprijed i to bez sindikata, a da nema nikakvu podlogu osim one financijske. Pritom je istaknuo da je jasno da se ne zna koja su to zanimanja čiji će radnici moći raditi do 67 godine straosti. “Baš zbog toga što su devedesetih, a i ranih dvijetisućitih velike skupine ljudi ulazile u mirovinski sustav, same projekcije EK-a govore o tome da će Hrvatska oko 2070. biti među državama koje imaju najmanji pritisak troška mirovina na bruto domaći proizvod”, kazao je Sever “U mreži prvog”.

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Davor Majetić istaknuo je kako drugi mirovinski stup mora ostati i da ga treba jačati, jer je on bitan za razvoj tržišta kapitala. “Ono što je nužno je da moramo imati jako i uspješno gospodarstvo. Kada će to biti, onda će ova diskusija biti manje dramatična i ljudi će imati više sigurnosti. Naglašavam, oni koji ne mogu raditi – neće raditi. Oni koji će imati mogućnost raditi, da budu motivirani da rade duže, jer je veća plaća, a onda će i više uplaćivati u mirovinu, pa će im i mirovina biti veća. Važno je da se stvori uvjerenje kod naših radnika da ono što uplaćuju u mirovinski fond, utjecat će na njihovu plaću sutra”, istaknuo je Majetić.