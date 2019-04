OVCE NEKA PLAĆAJU: Dišete li? Pa platite onda državi za ‘korištenje općekorisnih funkcija šuma’. A to je tek početak

A ako odlučite zatvoriti tvrtku, e to će vas tek koštati

Plenkovićeva Vlada za vikend je servirala niz reformi. Dok se baš ne ponose najavljenim minusima u zdravstvu ili prodajom državne imovine, ističu kako je dodatno olakšano osnivanje tvrtki te da je od subote taj postupak jeftiniji.

Temeljni kapital za otvaranje društva s ograničenom odgovornošću više ne mora iznositi 20 već 5 tisuća kuna. Tvrtka se može otvoriti i na daljinu, preko interneta.

No koliko god da Vlada ponavlja kako rasterećuju poduzetnike od hrpe nameta i dalje ih ostaje čitav niz koji ne samo da uzimaju novac od ionako opterećenog realnog sektora, nego su, najblaže rečeno, paradoksalni. Dnevnik.hr je pobrojao samo neke.

IT-evci iz Osijeka plaćaju razvoj turizma u Zagori

Svaki poduzetnik mora plaćati gospodarskoj i obrtničkoj komori. Mjesečno 42 kune plaćaju mali poduzetnici, tisuću kuna srednji, gotovo 4 tisuće najveći. Svaka pak djelatnost ima vlastitu komoru kojima se također se plaćaju naknade.

Osobito je paradoksalna turistička naknada, koja se obračunava koeficijentu koji se množi s ukupnim prihodima. Ne samo da ugostitelj, iz recimo Osijeka plaća naknadu kojim se financira razvoj turizma u Dalmatinskoj Zagori, nego turistčkim zajednicama naknadu plaćaju i tvrtke iz IT sektora, pa i frizeri, knjigovodstveni uredi, privatne ljekarne i mnogi drugi.

Dok je za ugostitelje relativno mala, kod tvrtki s velikom dobiti postaje prilično opterećenje. Ilustracije radi, IT tvrtke ističu da im ta naknada često iznosi više od računa za struju i internet. Dobra je vijest što će se ta naknada ukinuti, a loša što će to biti tek iduće godine.

Za svaki metar se plaća renta

Onda na red dolazi spomenička renta koju poduzetnici plaćaju do 7 kuna po četvornom metru. Zvuči malo? Godišnje se skupi gotovo 100 miljuna kuna; 40 posto prihoda odlazi Ministarstvu kulture, 60 posto jedinicama lokalne samouprave.

I kroz režije poduzetnici plaćaju brojne naknade. Najveći iznosi su za razne vodne doprinose. Ukupan iznos veći je od 800 milijuna kuna, a onda je tu i naknada za obnovljive izvore energije koja se plaća kroz račune za struju.

Dišete? To je ‘korištenje općekorisnih funkcija šuma’

Slikovito, moglo bi se reći da poduzetnici plaćaju i svjež zrak. Konkretno, svi poduzetnici do lani su plaćali i “naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma”. Od sada ih plaćaju samo oni koji godišnje ostvaruju dobit veću od 3 miljuna kuna, minimalno oko 100 eura godišnje. Taj novac bi trebao služiti za obnovu šuma.

Tu su i naknade za ceste koje poduzetnici, kao i ostali građani, plaćaju dvaput – kod registracije vozila i kroz gorivo. Tu su još i komunalne naknade, RTV pristojba, naknada za neispunjenje kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom i stotine drugih.

Dok čekate zatvaranje, 2000 kn svaki mjesec

No najveći šok vas očekuje ako ste potaknuti Plenkovićevim najavama osnovali tvrtku, a pritisnuti i dalje pozamašnim svotama kojekakvih nameta, i ne baš poštenim poslovnim okruženjem, prisiljeni zatvoriti tvrtku. To će vas stajati i do 20.000 kuna, a trajat će od 8 do 20 mjeseci. Ali to nije sve – od ove godine, dok čekate likvidaciju tvrtke, svaki taj mjesec plaćat ćete i 2 tisuće kuna doprinosa.