OTVARAJU ŠOPING CENTAR I ZAPOŠLJAVAJU 20 LJUDI: S radom kreće dugo očekivani projekt, Slavonci oduševljeni

Županjci će u lipnju dobiti novi, moderno uređen, trgovački centar s četiri renomirane kuće koje će nuditi kvalitetnu, ali povoljniju robu. Pritom će otvoriti i 20 radnih mjesta

Iako je najavljivano kako će do Uskrsa biti u funkciji, što Županjci i mještani okolnih naselja s nestrpljenjem očekuju, bivši objekt Kauflanda u Županji svoja će vrata kupcima otvoriti najvjerojatnije u lipnju.

Potvrdio je to i Željko Lukač, direktor tvrtke Inceptum sport d.o.o. koja će u rekontrukciju objekta uložiti oko dva milijuna eura. “Inicijalni plan završetka je bio 30. lipnja, no nadao sam se da bi do Uskrsa sve moglo biti gotovo, ali nije tako ispalo. Cijeli plan je malo pomaknut, ali što je, tu je. Čekamo građevinsku dozvolu budući da se radi o rekonstrukciji objekta. Nadam se da ćemo je dobiti u sljedećih nekoliko tjedana i odmah krećemo s radovima”, kazao je Lukač za Glas Slavonije.

Prema njegovim riječima, Županja će dobiti moderno uređen objekt. “Dolaze četiri renomirane kuće koje nude asortiman robe primjereniji Slavoniji i okruženju, koja nije jako skupa, nego je nešto što je povoljno i kvalitetno. Mislim da to za Županju ima smisla i osobno se tome veselim”, ustvrdio je Lukač navodeći kako je riječ o Tediju, Pepco-u, KiK-u i Bipa-i.

Bez straha od konkurencije u obližnjoj Bosni

Prema potpisanim ugovorima, oni će zauzimati 90 posto objekta, a u ostatku bi se trebali naći i ugostiteljski sadržaji te dječje igralište.

Kad je riječ o strahu od odljeva kupovne moći preko granice, zagrebački investitor blizinu susjedne BiH vidi kao prednost. Ističe da velik broj ljudi iz BiH dolazi u Županju, redovito kupuju u Lidlu i vraćaju se kući. Smatra da pogodnosti pograničnog područja koriste stanovnici s obiju strana rijeke Save. Preko granice kupuju jeftinije jer kao strani državljani ostvaruju pravo na povrat PDV-a.

Rekonstrukcijom i stavljanjem u funkciju bivšeg objekta Kauflanda trgovačka ponuda u Županji bit će bogatija i raznovrsnija, posebice što se tiče tekstila i odjeće, kozmetike i dekorativnih artikala, uz velik izbor proizvoda za svakodnevnu upotrebu. A ono što je najvažnije, prema Lukačevim riječima, bit će otvoreno najmanje dvadesetak novih radnih mjesta.