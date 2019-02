OSMISLILI NAČIN ZA OŽIVLJAVANJE GOSPODARSTVA: ‘Recite sudbonosno ‘da’ u gradu Sinju’

Privlačenje turista, ali i oživljavanja tvrtki srednje veličine i obrta cilj je novog projekta u Sinju koji se nudi kao romantično odredište za ceremoniju vjenčanja

Grad Sinj, javnosti poznat kao grad alke i svetište Gospe sinjske, želi postati romantično odredište za ceremonije vjenčanja te tako promovirati svoje male obrte i poduzeća i njihovu konkurentnost u odnosu na ostale gradove u Dalmaciji.

Grad je na tom tragu ove godine prvi put bio jedan od pokrovitelja Sajma vjenčanja – Wedding Day, koji je koncem siječnja održan u Splitu.

Obilježje tog Sajma, kojeg posjeti tisuće budućih mladenaca, je razvoj Wedding Destinationa, oblika turizma koji poprima sve veći obujam, a primarna mu je uloga u Sinju nametnuti Grad kao odredište koje mnogim mladencima omogućuje organizaciju njihovog velikog dana.

Elegantno turističko odredište

Ideja je da se Sinj, kroz promociju novih i malih obrta i poduzeća te njihovu konkurentnost u odnosu na ostale gradove u Dalmaciji, pretvori u elegantno turističko odredište i savršenu kulisu za brojna romantična vjenčanja, objašnjava Grad na svojim službenim stranicama.

Nabraja pritom i sinjske adute: prekrasan park i šetališta, prirodnu ljepotu Cetinske krajine, luksuzan hotel, vrhunske restorane, ulicu vjenčanica, mnogobrojne sale za vjenčanja, kozmetičke salone, cvjećarnice, zlatarnice i catering.

Dodaj li se tome i romantične vizure grada, dovoljan je to poziv da svojim sudbonosnim „da“ učinite Sinj jednim od najromantičnijih gradova u Hrvatskoj, poručuju iz Sinja uz slogan „Say yes in the city of Sinj!“ Izgovorite da u gradu Sinju!