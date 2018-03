Potrošačke udruge okupljene u Međunarodnu udrugu potrošača ovogodišnji će Svjetski dan prava potrošača usmjeriti na internet trgovinu te obilježiti zajedničkim zahtjevom za pravednijim digitalnim tržištem, promicanjem pristupa sigurnijim internetskim uslugama, akcijama protiv prijevara i boljom online zaštitom.

Svjetski dan prava potrošača obilježava se 15. ožujka s ciljem naglašavanja zaštite potrošača i osnaživanja svih pitanja iz tog područja stvaranjem globalnog potrošačkog pokreta u svrhu stvaranja trajnih promjena za sve ljude diljem svijeta, priopćila je Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.

Strah izaziva nepovjerenje

Jak i siguran pristup internetu također je važan da bi kupovanje putem interneta bilo zadovoljstvo pa udruge u povodu Svjetskog dana prava potrošača traže bolji pristup internetu.

Trenutno samo polovica svjetske populacije ima internetski pristup, ali pola od njih ne kupuje putem interneta zbog nedostatka povjerenja u takvu trgovinu.



Nepovjerenju, smatra Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, značajno doprinosi strah od pojavljivanja neočekivanih i nepoštenih troškova koji mogu nastati zbog prevara ili zbog nepoštenih, nejasnih ili zbunjujućih poslovnih praksi.

Udruge ističu kako je radi osnaživanja povjerenja u internetsku trgovinu potrebno da vlasti poduzmu akcije za sprječavanje prijevara, te da kompanije imaju jasnija pravila i uvjete, poštene cijene i dobar postupak naknade štete.

Prema riječima direktorice Međunarodne udruge potrošača Amande Long kupovanje putem interneta otvorilo je mogućnost izbora u dosad neviđenim razmjerima, ali je problem što to nije popraćeno i rastom povjerenja u e-trgovanje.

Kupovanje putem do 2021. udvostručit će se

Međunarodna udruga potrošača (Consumers International) traži stoga više pristupa e-trgovini kojoj mogu vjerovati.

“Želimo da ljudi budu sigurni da su njihovi podaci i plaćanja su sigurni, te da su i proizvodi koje kupuju također sigurni. Samo sa stvaranjem povjerenja u digitalno tržište e- trgovanje će moći rasti do svojih enormnih potencijala”, poručila je Amanda Long.

Procjenjuje se da će se kupovanje putem interneta od 2017. do 2021. udvostručiti.

Consumers International okuplja više od 200 potrošačkih udruga iz više od 100 zemalja i od 1983. u povodu Svjetskog dana prava potrošača vodi kampanju za pojedino pitanje od važnosti za potrošače.

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača je članica Consumers International od 2000. i svake godine sudjeluje u kampanjama povodom Svjetskog dana prava potrošača.

Kako bi pomogla u smanjivanju rizika od prijevare, Consumers International objavila je neke smjernice.

Osam zlatnih savjeta

MJESTO LAŽNIH STRANICA – Kupovanje internetom znači da se može izbjeći gužva kako bi se došlo do željenog proizvoda iz bilo kojeg mjesta na svijetu. Ali prevaranti znaju da postoji povjerenje u poznate brendove pa često upotrebljavaju poznato brendiranje. Zato ja važno provjeriti ime domene – ako zvuči kao brand koji je poznat, ali nije službena stranica brenda, to bi mogao biti upozoravajući signal. Ima još upozoravajućih signala – pravi, legitimni trgovci rijetko upotrebljavaju domenu koja završava sa .net ili .org ili će napraviti greške u pisanju ili gramatici. Neki prevaranti koriste uvjerljivi raspored i kradu web adrese. Zato je važno pogledati pravu stranicu brenda gdje će se vidjeti upozorenja na prijevare i kako izgledaju. Uvijek treba pogledati počinje li stranica sa https:// i ima li znak malog zaključanog zelenog lokota. To znači da su informacije koje putuju između tvog kompjutera i stranice sa koje se kupuje zaštićene i da prevaranti nisu u mogućnosti ukrasti podatke o plaćanju.

VJEROVATI WEB STRANICI, VJEROVATI TRGOVCU – Platforme kao što su Amazon, Alibaba, eBay ili čak Facebook omogućuju malim trgovcima da se povežu s potrošačima diljem svijeta. Ali to što je platforma poznata ne mora značiti da treba vjerovati svakom trgovcu na njoj. Treba upotrebljavati sigurni način plaćanja i nikad ne plaćati telefonom ili bankovnom transakcijom. Na taj način trgovac ne može ukrasti podatke o plaćanju, a ako nešto krene po zlu postoji mogućnost refundiranja plaćenog.

MISLITI KAO PREVARANT – Kada se kupuje internetom dijele se osobni podaci – ime, adresa i bankovni detalji – s online trgovcima kako bi mogli naplatiti robu i dostaviti je brzo i jednostavno. Ali lažni trgovci mogu upotrijebiti te podatke kao što su ime i adresa kako bi ukrali identitet. Ako se ne koristi siguran način plaćanja mogu ukrasti i podatke s kartice te koristiti za druge kupovine. Ako se dade i password koji se upotrebljava onda mogu pristupiti i drugim vašim računima. 2015. u svijetu je ukradeno 500 milijuna identiteta i to su samo prijavljeni slučajevi, znači da je pravi broj puno veći. Zato traba voditi računa da se osobni podaci daju samo trgovcima u koje postoji povjerenje.

NE VJEROVATI SVAKOJ PONUDI – Svatko voli dobru ponudu, ali postoji li sumnja da je ponuda previše dobra da bi bila istinita, najčešće je sumnja opravdana. Bez obzira kako uzbudljiva ponuda bila, prvo treba provjeriti može li se vjerovati tom trgovcu, pa tek onda kupovati.

SAZNATI SVE O TRGOVCU – Ozbiljni trgovci omogućuju kupcima da vrlo lako provjere tko su oni. Važno je provjeriti sve kontakte tog trgovca i biti oprezan s trgovcima koji daju samo broj mobitela za kontakte – to otežava otkriti gdje su zapravo.Treba imati i informacije o načinu poništenja narudžbe ili povrata robe, o uvjetima prodaje i o politici privatnosti – trgovac se mora izjasniti što će učiniti s podacima koje dobije. Može se tražiti i osobni sastanak s trgovcem ukoliko se kupuje neki skupi proizvod, i prije nego što se plati u gotovini. To treba dogovoriti na javnom mjestu, obavijestiti obitelj o takvom susretu i nositi mobitel.

PREPOZNATI LAŽNE KOMENTARE – Trgovca na internetu može se provjeriti tako da se pogledaju komentari drugih kupaca na različitim stranicama. Oni opisuju različite odlike proizvoda koje taj trgovac prodaje i ako izgleda kao da su ih pisali različiti ljudi, a zvuče previše slično, to mogu biti lažni komentari.

SAZNATI PRAVE NAČINE ZA PLAĆANJE – Poduzmu li se svi navedeni koraci, mogu se izbjeći internetske prijevare, ali tu su i sofisticirani prevaranti. Zbog toga je važno provjeriti na koji način se može vratiti svoj novac, ako to bude potrebno. Ako trgovac inzistira na plaćanju neuobičajenim metodama kao što su unaprijed očitavanje novčane kartice, bankovni transfer ili plaćanje telefonom sigurno se radi o prijevari. Plaća li se kreditnom ili debitnom karticom putem sigurnog načina plaćanja kao što su PayPal ili Alipay može se razgovarati s bankom i opozvati plaćanje.

PRIJAVITI PRIJEVARU – Ako se sumnja na prijevaru, treba kontaktirati najprije trgovca – on možda ima dobro obrazloženje za problem. Ali važno je biti oprezan ako se traže osobni podaci – možda još uvijek pokušavaju ukrasti informacije. Ako se otkrije da su prevaranti uvijek se može djelovati tako da ih se zaustavi kako ne bi prevarili i druge ljude na isti način. Mnoge vlade imaju web stranice na kojima se mogu pronaći upozorenja na prijevare, prijaviti prijevaru policiji i zatražiti pomoć i podršku.