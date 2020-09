ONO ŠTO SE NEKAD ZVALO AGROKOR NASTAVLJA RASPRODAJU KOMPANIJA: Jesu li na red došle i dvije ‘zlatne koke’? 

Upućeni kažu da to ipak još nije ‘strukturirana’ operacija, ali su uvjereni da je sljedeći korak Fortenove prodaja Leda, a možda i Jamnice

U poslovnim krugovima već se nekoliko mjeseci govori da je Fortenova grupa, nekadašnji Agrokor, aktivno počela propitivati interes potencijalnih investitora za neke od najprepoznatljivijih operativnih kompanija. S krajem sezone te su se spekulacije ponovno zahuktale, u prvom redu za Ledo, ali iz drugog plana u istom se kontekstu spominje i Jamnica, piše Poslovni dnevnik.

Upućeni kažu da to ipak još nije “strukturiran” projekt odnosno operacija, ali uvjereni su da je to sljedeći korak. Iz Fortenove kažu, pak, da se zasad bave isključivo prodajama tvrtki iz non-core biznisa, poput jučerašnje prodaje tvrtke Projektgradnja plus tvrtki Osijek Koteks.

O mogućoj prodaji Leda – tek općeniti odgovor

Što se tiče nagađanja o prodaji Leda, u Fortenovi o tome govore tek uopćeno.

“Ledo drži vodeće tržišne pozicije, ima snažnu proizvodnju i tržišne kanale na svim tržištima na kojima posluje, pa stoga ne iznenađuje da već niz godina privlači interes potencijalnih investitora. No, u ovom trenutku ne postoji formalni izraz interesa za Ledo”, odgovorili su iz Fortenove na upit Poslovnog dnevnika.

Osim prodaje Projektgradnje građevinskoj tvrtki Osijek Koteks, Fortenova je još lani u listopadu obznanila početak procesa prodaje putničkih agencija Atlas i Kompas te zadarske Sojare. Od sporednih djelatnosti dosad su prodali još tvrtku Rivijera, te manjinske udjele u ID Riva Toursu i Gulliver travelu.

Optrećeni zaduženjem kod američkog fonda i ruske banke

James Pearson, glavni financijski direktor Fortenova Grupe, kazao je kako četiri prodajne transakcije, s ostalima koje očekuju zaključiti u narednim mjesecima, Grupi omogućavaju izoštreniji fokus na manje kompleksnu strukturu odnosno tri temeljna poslovna područja – maloprodaju, prehranu i poljoprivredu. To će, kaže, omogućiti i ostvarivanje boljeg povrata u budućnosti.

No, što u kontekstu deklariranog opredjeljenja za Fortenova grupu kao poslovnu cjelinu s te tri strateške divizije znače glasine o prodaji Leda i Jamnice, u kompaniji nisu željeli komentirati. Takav mogući slijed, piše Poslovni dnevnik, povezuje se ponajprije s velikim teretom obveza po 1,1 milijarde eura teškom zaduženju kod američkog fonda HPS i ruske banke VTB.

