Rade vrlo neobične poslove i odlično zarađuju

Svi znamo da primjerice izvrsno zarađuju direktori, odvjetnici i liječnici te su nam oni prvi koji nam padaju na pamet kada se spominju velike plaće. No, postoje zanimanja koja nisu tako uobičajena i česta te ne zahtijevaju 8-satno sjedenje u uredu, a donose dobro zaradu.

U knjizi ‘Odd Jobs’ autorica Abigail Gehring spominje dvadeset i četiri takva zanimanja, a u Americi ih ima oko stotinu.

Istina, Hrvatska je puno manje tržište i vladaju sasvim drugačije prilike, no primjeri iz SAD-a pokazuju nam kako je ponekad bitno prepoznati i iskoristiti priliku.

Primjer oca

Gehring je u knjizi iznijela i primjer svog oca, koji je imao fakultetsku diplomu i koji je neko vrijeme radio kao profesor, no odlučio je za život zarađivati kao prodavač hot doga. U svom rodnom gradu Wilmingtonu u Sjevernoj Carolini dvadeset i pet godina imao pokretnu kućicu u kojoj je slagao i prodavao popularnu brzu hranu. Zaradio je dovoljno novca da je u Americi uspio svojoj djeci, njih četvero, platiti školovanje na fakultetima.



U svojoj knjizi Gehring navodi da se prodajom hot doga u New Yorku godišnje može zaraditi do 100.000 dolara, a onima koji relativno dobro posluju u manjim sredinama godišnji profit kreće se od 30.000 do 80.000 dolara.

Bez puno ulaganja u obrazovanje

“Neobični poslovi definitivno mogu osigurati dobre prihode, ali često to zahtijeva veliku kreativnost, marljivost i spremnost na poduzimanje rizika”, kaže Gehring.

Dodaje da je prednost tih poslova što primjerice, za razliku od liječnika ili odvjetnika, ne treba mnogo ulagati u obrazovanje. Naravno, put do uspjeha pun je prepreka, pa je uz marljivost važan i poduzetnički duh.

Gehring piše da je loša strana neobičnih zanimanja koje donose dobre prihode to što su često povremena. Tako primjerice u Americi vizažisti mogu zaraditi i 200 dolara po satu, ali to je posao koji im ne ‘uleti’ često.

Forbes je sastavio popis neobičnih, a dobro plaćenih zanimanja za 2013. godinu.

Prodavač hot doga

Prosječna godišnja zarada: od 30.000 do 100.000 dolara

Osobni kupac (osoba koja zbog nedostatka vremena, u prvom redu uspješnim i zaposlenim ljudima, obavlja šoping).

Prosječna godišnja zarada: od 25. 000 do 100.000 dolara

Menadžer za organizaciju pogreba

Prosječna godišnja zarada: 79.930 dolara

Kušač sladoleda

Prosječna godišnja zarada: 56.000 dolara

Virtualni headhunter (headhunteri ili tzv. ‘lovci na glave’ za kompanije pronalaze talente)

Prosječna zarada: od 250 do 10.000 po obavljenom poslu

Savjetnik za genetiku (osoba koja budućim roditeljima može reći kolike su vjerojatnosti da će njihovo potomstvo biti na udaru određenih genetskih poremećaja). Prosječna godišnja zarada: 55. 820 dolara

Manekeni za izloge (osoba koja umjesto lutke stoji u izlogu)

Prosječna zarada: do 100 dolara po satu

Model koji ‘posuđuje’ dijelove svog tijela, za modne događaje ili oglašavanje.

Prosječna zarada: od 20 do 1.000 za jedan odrađen posao

Zabavljač na kruzerima

Prosječna zarada: od 3.000 do 4.500 dolara mjesečno, plus smještaj na brodu

Pogrebnički biznis (poslovi poput uređivanja ili balzamiranja mrtvaca)

Prosječna godišnja zarada: 43.680 dolara