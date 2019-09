ODLIČNE VIJESTI, I DALJE PADAJU KAMATNE STOPE: U nekim bankama pale ispod 3 posto. Olabavili i troškovi te instrumenti osiguranja

Dok su uvjeti odobravanja gotovinskih kredita pooštreni nakon nedavnog pritiska Hrvatske narodne banke, kamate na stambene kredite pale su na 3 posto, a u nekim bankama i ispod toga

Povećanjem kreditnog rejtniga Hrvatske kod agencija Standard&Poor’s i Moody’s utjecalo je na daljni pad kamata na kredite. Poslovni dnevnik piše kako se kamate za stambene kredite sada kreću oko tri posto, a u nekim su bankama kliznule i ispod toga.

Primjerice, RBA i Erste za ponudu u eurima imaju kamatu 2,90 posto, a olabavili su i instrumenti osiguranja i troškovi u ovoj kategoriji. K tomu, Erste banka kredite na iznose do 30 tisuća eura s deset godina otplate odobrava bez hipoteke, a RBA akcijski odobrava bez troška procjene nekretnine. S druge strane, uvjeti odobravanja gotovinskih kredita pooštreni su nakon nedavnog pritiska Hrvatske narodne banke, piše Večernji list.

Oštriji uvjeti za gotovinske kredite

Što se tiče stambenih kredita u kunama, RBA je kamatnu stopu na njih spustila na tri posto, a tolika je i kamata na stambeni kredit u eurima u HPB-u. Nešto su skuplji stambeni krediti za refinanciranje u Sberbanku, također u eurima, s kamatom 3,05 posto, te kredit za mlade u PBZ-u, također u eurima, s kamatom 3,19 posto. U OTP banci najniža je kamata za stambeni kredit u eurima – 3,29 posto, dok je u Addiko banci za istu vrstu kredita najniža kamata 3,3 posto.

Za nenamjenske kredite trenutačno je najniža kamatna stopa u RBA (5,45 posto), promjenjiva u eurima, dok je u Erste banci 5,49 posto. U ponudi imaju i gotovinski kredit do 10.000 eura s maksimalnim rokom otplate od 35 mjeseci i fiksnom kamatom od 4,99 posto. Ista je i kamata za turističke i poljoprivredne te studentske kredite u kunama do 220.000 kuna, na rok otplate do 10 godina. Najjeftinija kamata za gotovinske kredite u Sberbanci je 5,29 posto za eure, 6,30 posto za kune, a u OTP banci je fiksna 5,75 posto za kune i 5,25 posto za eure, piše Večernji list.

