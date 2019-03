KREĆU NOVA POSKUPLJENJA: Evo koliko će vam poskupjeti računi za struju i plin od 1. travnja

Cijene struje rastu za 35 posto za poduzetnike, a sve je izglednije kako će skuplju struju od ljeta plaćati i građani

Od prvog travnja, građani će plaćati više cijene plina dok će poduzetnici plaćati i više cijene struje, no sve je očiglednije kako bi cijena struje mogla porasti i za građane, pišu Vijesti.hr.

Na godišnjoj razini porast od dvjestotinjak kuna

Porast cijene plina znači da će ga Zagrepčani godišnje plaćati 230 kuna više, što na mjesečnoj razini znači da će računi biti za dvadesetak kuna viši.

”Nije to dobro za nas potrošače, ali dobro, što je, tu je. Platiti se mora, živjeti se mora”, rekla je Cecilija za Vijesti.hr, dok Ivanka smatra kako je to grozno pogotovo za one koji imaju velike obiteljske kuće.

Naime, prosječna potrošnja plina za kućanstva prošle godine bila je 960 m3, a račun za cijelu godinu iznosio je 2874 kune. Za istu količinu potrošenog plina, građani će od 1. travnja platiti 3078 kuna. ”Na nivou mjeseca to je povećanje od 19,7 kuna što kad se zbroji cijela godina ispadne oko 230 kuna”, kazao je Davor Šestan, glasnogovornik Gradske plinare Zagreb.

U Osijeku cijena kilovat-sata penje se s 28 na 30 lipa, dok će stanovnici Primorsko-goranske županije račune za plin mjesečno plaćati oko 20 kuna više. Cijene struje rastu za 35 posto za poduzetnike, a sve je izglednije kako će skuplju struju od ljeta plaćati i građani. “Koliki će točno biti rast valja vidjeti, ali svaki rast iznad pet posto sigurno je udar jer onda će to lančano krenuti”, rekao je Nenad Kurtović iz Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

Porast cijena mlijeka

Od iduće godine poskupjet će mlijeko i mliječni proizvodi, dječji sokovi do dva decilitra vraćanja povratne naknade.

“To je realno što se može očekivati, da će za tu razliku od tih 50 lipa plus još dvije lipe, koje plaća dodatno industrija po jedinici ambalažnog otpada, doći do poskupljenja mlijeka na policama”, kazao je Dalibor Janda, predsjednik Udruge mljekara CroMilk.

Zbog ulaganja u nove spremnike, građane čekaju i veće cijene odvoza otpada.