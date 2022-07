Ministarstvo gospodarstva u petak se pohvalilo kako je s četiri udruge za zaštitu potrošača potpisalo ugovor u sklopu natječaja "Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj."

Ministarstvo se hvali, a nadzor neprovediv

One bi trebale nadzirati koliko se trgovci drže Etičkog kodeka i koriste li prelazak na euro za neopravdani dizanje cijena, odnosno "zaštitu ekonomskih interesa potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj provedbom aktivnosti praćenja cijena roba i usluga, dvojnog iskazivanja cijena za robe i usluge u kunama i eurima, ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena, pridržavanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu te telefonskog informiranja potrošača."

No u praksi, čini se, čitav projekt je osuđen na propast, a trgovci u konačnici imaju odriješene ruke.

Jedan čovjek po županiji, bez budžeta za kupnju

Kako piše Slobodna Dalmacija, svaka od udruga će pokriti tri, četiri županije, za to će moći angažirati tri, četiri čovjeka na terenu, pa eventualno još jednog na dežurnom telefonu u svojim prostorijama, a u 17 mjeseci koliko traje projekt kontrole, svakoj će udruzi biti na raspolaganju od oko 112.000 do 120.000 kuna za pokrivanje aktivnosti "tajnog kupca".

Dakle, ako potrošačka udruga iz Bilja - CEIP svojih 120.000 kuna podijeli na četiri terenca i dežurnog na telefonu, proizlazi da će svakome mjesečno na raspolaganju biti oko 1400 kuna, koje će morati pokriti i gorivo i troškove telefona, a možda i nešto sitno honorara.

To znači da "tajni kupci" neće moći biti ni kupci, s obzirom na to da im proračun to ne dopušta. Iako svaka od četiri udruge ima svoje planove kako će kontrolirati trgovce, kako bi to moglo izgledati u praksi objašnjava Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Zagreb.

Kaže da će oni pokrivati područje Zagreba s dvoje ljudi, potom Sisak i Pulu s po jednim "kontrolorom", a morat će angažirati i petu osobu na dežurnom telefonu. Iako još nitko nema točne upute od Ministarstva, Knežević kaže kako će najvjerojatnije uzeti u obzir 20 artikala kod istog trgovca koje će nadgledati na mjesečnoj bazi.

Pojeo vuk magare

Još veći problem je što ako kontrolori utvrde nepravilnosti. Ana Knežević je, veli nam, upozorila na taj problem te je u Ministarstvu zatražila poseban sastanak o tome, da ne ispadne da članovi udruga samo bilježe zatečeno i pojeo vuk magarca. No, dodaje Ana Knežević, rečeno je kako će ti "tajni kupci" odnosno kontrolori nepravilnosti moći odmah prijaviti inspekcijama. I onda?

"Jednom smo inspekciji prijavili smrznute srdele kojima je istekao rok u jednom od trgovačkih lanaca. Nakon tri mjeseca te su srdele i dalje bile na istom mjestu u prodaji", kaže nam Ana Knežević. A uostalom, i prije nego što bi uopće izašli na teren, trgovci imaju sasvim dovoljno vremena povećati cijene.