OBJAVILI NOVI SLOGAN I VIDEO KOJIM HRVATSKA POKUŠAVA SPASITI ŠTO SE SPASITI DA: Rekli su i jasno na koga ciljaju

Hrvatska turistička zajednica provodi veliku promotivnu kampanju „The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think“ na sedam europskih tržišta i to u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj.

Kampanja će biti aktivna tijekom lipnja i srpnja, a provodi se intenzivnim oglašavanjem na društvenim mrežama Facebook i Instagram, oglašavanjem na Youtubeu, plasiranjem oglasa putem najgledanijih TV kanala, najčitanijih portala i tiskovina na pojedinom tržištu te kroz vanjsko oglašavanje na billboardima, city lightsovima i digitalnim panelima.

Sunce i more ponovo glavni aduti

Promotivni materijali i oglasi kreirani za oglašavanje prilagođeni su na svih šest jezičnih varijanti te uključuju turističke proizvode koji su nabolje prihvaćeni na određenim tržištima i motiv su dolaska gostiju u ovo doba godine, a to su sunce i more, nautika, prirodne ljepote, aktivni turizam kroz cycling, kamping, ali i kulturna ponuda. U sklopu kampanje kreiran je i novi promotivni video od 30 i 15 sekundi koji će biti korišten za oglašavanje na online i offline kanalima na navedenim tržištima.

‘Vjerujemo da ćemo potaknuti tradiconalno vjerne goste’

„Prve povratne reakcije na pokrenutu kampanju su iznimno pozitivne te vjerujemo da će potaknuti naše tradicionalno vjerne goste sa tržišta u okruženju da svoj odmor provedu u našoj zemlji. Uz kampanju koju provodimo, na dnevnoj bazi brojnim partnerima, turoperatorima, agentima i turistima putem mreže naših Predstavništva komuniciramo najnovije informacije o mogućnostima prelaska hrvatske granice, spremnosti smještajnih objekata za prijem gostiju, epidemiološkim uputama ponašanja na plažama, bazenima i ugostiteljskim objektima. Svakim novim danom polako se budi optimizam te vjerujem da će u konačnici naš turistički promet tijekom lipnja, srpnja i kolovoza biti puno bolji nego što smo se nadali prije mjesec dana na vrhuncu krize izazvane pandemijom korona virusa“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić napomenuvši da kada se stvore dobri epidemiološki uvjeti i pozitivno ozračje za putovanje, ista kampanja krenut će i na tržištima Italije, Francuske i Nizozemske.