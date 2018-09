NOVI POTRES U BRODOGRADNJI: Radnike Brodotrogira na poslu dočekao hladan tuš, njih 150 na listi ‘za odstrijel’, još je gore što im nude

Radnike Brodotrogira ovih je dana dočekala vijest o 150 ljudi viška, od kojih su oni sa sporne liste bez ikakve najave po dolasku na posao poslani u Upravu. Ondje su im, uz otkaz, ponudili i otpremninu koja ih je šokirala. O tome smo razgovarali sa sindikalistom Androm Belasom

“Prosječan stresan dan jednog škveranina! Dođeš u škver da bi ti nakon 10 min poslovođa rekao! “Na spisku si za otpremninu! Javi se u Brodofe 1 kat sala za sastanke u 8.00h! Odma u 7.10h hladan tuš!”, piše na Facebooku jedan od radnika Brodotrogira koji opisuje kako je u utorak ujutro bio na razgovoru na kojem mu je ponuđen raskid ugovora o radu i to po otpremnini manjoj od one propisane Kolektivnim ugovorom.

Taj potez su mu pojasnili, kaže, nemogućnošću vlasnika da im osigura više. Po izlasku iz ureda saznaje da ih je na spisku za otkaz 150, ali je i ogorčen na sindikaliste od kojih očekuje pomoć, a koji su mu odmah, kako kaže, savjetovali da ne donose ishitrene odluke i da prije njih razgovaraju sa svojim sindikalnim povjerenicima.

Sindikat: Uvjeti zbrinjavanja su sporni, nismo zadovoljni

Tim putem krenuli smo i mi, a na pitanje jesu li informacije radnika točne u brodotrogirskoj podružnici Sindikata metalaca Hrvatske odgovaraju nam potvrdno. Tvrde da spisak ljudi koji trebaju dobiti otkaze nisu vidjeli, jednako kao ni program sistematizacije i reorganizacije iz kojeg bi se moglo utvrditi je li 150 radnika od oko 760 koliko ih ima u brodogradilištu u Trogiru, doista višak.

Otkrivaju nam kako je radnicima do 60 godina doista ponuđena otpremnina od 3500 kuna po godini staža, dok je onima koji su prešli 60 godina ponuđeno 1400 kuna po mjesecu što bi do mirovine sa 67 godina iznosilo nešto više od 80 tisuća kuna. U svakom slučaju potvrđuju da je to manje od onog što stoji u Kolektivnom ugovoru prema kojem radnici imaju pravo na iznos koji je prosjek društva što bi bilo i više od 6000 kuna po godini staža.

“Sporni su uvjeti zbrinjavanja i mi isto nismo njima zadovoljni jer bi trebalo ići ili prema Kolektivnom ugovoru ili po onome što se nudilo radnicima koji su otišli iz tvrtke u prvom krugu zbrinjavanja. Pritom se sada navodi kako će im otpremnine biti isplaćene u ratama, a nama je rečeno kako Uprava drugačije ne može ponuditi jer otpremnine u tom slučaju ne bi ni mogli isplatiti”, kaže nam sindikalist Andro Belas dodajući kako do svega toga ne bi došlo da se dogodilo ono što je trebalo biti rezultat privatizacije i reorganizacije, a to je da se osigura posao i da se brže radi. Sada, pak, kaže od tog postupka koristi nisu imali ni radnici ni vlasnik.

Nema posla

“Veliki nam je problem nedostatak posla. Radimo nešto manjih kruzića ali to je posao za 100 radnika. U listopadu treba stići brod koji trenutno još stoji u Viktoru Lencu, to bi nam malo pomoglo, ali je ključno da posla nema i projekata nema, a na to stalno upozoravamo Upravu. To nam je kost u grlu”, kaže Belas dodajući kako mu je zadatak da zaštiti radnike ili osigura bolje uvjete njihovog odlaksa, ali da ne može ulaziti u pregovore samih radnika i Uprave, ako ne žele pomoć sindikata, jer su oni legitimni.

Dodaje, pak, da dio radnika želi otići, dijelu se ne sviđaju uvjeti odlaska, a drugima ni jedno ni drugo. Ističe kako će uz bolje uvjete od Uprave tražiti da se oni radnici koji ne žele otići zbrinu na drugim poslovima, a da ako do otkaza ipak dođe slijedi pravna bitka.

Plaća je ipak isplaćena

Na pitanje kako komentira dio radnika koji govore da se sindikati dobro slažu s Upravom umjesto da radnike vode u štrajk odgovara: “Sindikati rade ono što zakonski mogu. Raditi izvan zakonskih okvira moglo bi ljude dovesti do neželjenih posljedica i otkaza, a ja ne želim ljude voditi u to. Ja znam da oni misle kako su sindikati samo uhljebi, no ja isto mogu raditi samo po zakonu. Ja jesam zaštićen, no oni nisu a ja ne mogu gledati samo sebe i odvesti ih neželjeno. Cilj mi je štititi ih”, zaključuje Belas dodajući kako su ključ svega projekti koji donose poslove.

Odgovore na novi potres u trogirskom brodogradilištu smo potražili i u Upravi Brodotrogira, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Dodajmo ovome da je u međuvremenu u Brodotrogiru održana skupština na kojoj je uz otkaze jedna od tema bila i prebacivanje 248 milijuna kuna iz Brodotrogira u drugu tvrtku Danka Končara. U toj končarevoj tvrtki, Kermas International, naveli su kako je riječ o vraćanju pozajmice koja je ranije pozajmljena Brodotrogiru.

Podsjetimo, zbog problema u poslovanju radnicima Brodosplita već je u srpnju kasnila plaća, a i rade za umanjeni stimulativni dio. Kako doznajemo, posljednja plaća isplaćena im je u zakonskom roku.