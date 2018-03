Nove cijene benzina na Ininim postajama

Cijene motornih benzina na Ininim benzinskim postajama od noćas su povećane za jednu lipu, dok su cijene dizelskih goriva više za sedam ili osam lipa.

Dizel, plavi dizel i lož ulje poskupili su za osam lipa, a eurodizel za sedam lipa po litri. Prema cjeniku koji je Ina objavila na svojim web stranicama, eurosuper 95 u idućih tjedan dana prodavat će se po cijeni od 7,94 kune po litri (do sada 7,93 kune).

Nova cijena supera 95 je 7,84 kune (do sada 7,83 kune), a super plus 98 prodaje se po 8,01 kunu za litru (do sada osam kuna).

Dizel je poskupio za osam lipa, na 7,22 kune (do sada 7,14 kuna), kao i plavi dizel čija je nova cijena 4,19 kuna (do sada 4,11 kuna) te lož ulje s novom cijenom od 4,64 kune (do sada 4,56 kuna).

Eurodizel je poskupio za sedam lipa pa je njegova nova cijena 7,35 kuna po litri (do sada 7,28 kuna).

Cijene naftnih derivata korigiraju se na temelju Pravilnika o utvrđivanju cijena naftnih derivata i to početkom svakog tjedna s tim da je najviše dopušteno maksimalno tjedno povećanje ili smanjenje cijena 3,5 posto.

Korekcija cijena naftnih derivata ponajviše ovisi o kretanju cijena derivata na tržištu Mediterana i kretanju tečaja dolara.