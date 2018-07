Nije besplatno: Za petogodišnje studiranje hrvatskom studentu treba više od 150.000 kuna. Kako do novca za studiranje?

Upisi na fakultete su pri kraju, a time i neizvjesnost za oko 30.000 mladih koji će od jeseni početi grijati studentske klupe. Mnogi će se pridružiti skupini od oko 160.000 studenata, koliko ih prema podacima Državnog zavoda za statistiku studira na javnim fakultetima diljem zemlje.

Iako su mnogi uvjerenja kako je studiranje u Hrvatskoj besplatno te su možda bezbrižni oko toga, istraživanje koje je proveo Institut za razvoj obrazovanja (IRO) pokazalo je kako za godinu studiranja prosječnom studentu treba 30.834 kune. Prema istom izvoru, za trogodišnji studij potrebno je 92.502 kune, a petogodišnji 154.170 kuna ili otprilike 20.000 eura.

Najviše se troši za smještaj, režije, školarinu…

Kako je prema Državnom zavodu za statistiku samo sedam posto studenata smješteno u 14 studentskih domova, jasno je da za studiranje, osim dobre volje i spremnosti za učenje, treba i podosta novca koji će student ponajviše potrošiti na smještaj.

I dok je za mjesečni boravak u studenskom domu potrebno izdvojiti od 300 do 700 kuna mjesečno, za najam privatnog smještaja studenti plaćaju od 1500 do 3000 kuna mjesečno, i to bez režija za koje minimalno trebaju izdvojiti 400 kuna mjesečno.

Još barem tisuću kuna treba pridodati za mjesečni javni gradski prijevoz, hranu i pokoji izlazak te školarinu koju ne plaćaju brucoši, ali stariji studenti, ovisno o uspjehu, i tu mogu biti udareni po džepu. Maksimalna školarina na pojedinim fakultetima zna dosezati i po 10.000 kuna za godinu!

Kako do novca za studiranje

Jedna od mogućnosti kako olakšati studentske dane je ishoditi stipendiju. Prema podacima istraživanja EUROSTUDENT, stipendije kao izvor prihoda za pokrivanje troškova studija koristi manje od četvrtine hrvatskih studenata (23%). Prosječan iznos stipendija za studij u Hrvatskoj iznosi 949 kuna mjesečno.

Visoka učilišta dodjeljuju najviše iznose stipendija – u prosjeku 1375 kuna mjesečno, hrvatska ministarstva u prosjeku dodjeljuju 908 kuna mjesečno, dok se kod jedinica lokalne samouprave radi o najnižim iznosima – u prosjeku 765 kuna mjesečno. Za studente koji traže kako do stipendije korisne su stranice Stipendije info te Facebook stranica Tražim stipendiju.

Rupe u studentskom budžetu pokrpati se može i poslovima preko Student servisa, preko portala Moj posao te Oglasnika. Minimalna satnica za rad studenata ne bi smjela biti niža od 21,49 kuna, a u slučaju da student radi državnim blagdanom, noću, prekovremeno ili nedjeljom, ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za rad. Student ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok te druge naknade ako su ugovorom o studentskom radu dogovorene.

Bankarske usluge po mjeri studenata

Željevši se približiti studentima i omogućiti im lakše studiranje te ulazak u svijet financija neke su banke osmislile kompletnu ponudu baš za njih. Privredna banka Zagreb je tako “skrojila” sve bankarske usluge po mjeri studenta i objedinila ih na portalu PBZ student. U PBZ Indeks plus studentskom paketu objedinjeno je sve što student treba tijekom studiranja. Paket nudi brojne pogodnosti, od kojih su najvažnije:

-Tekući i žiro račun

-Visa Inspire kartica (plaćanje na rate do 1000 kuna)

-American Express Start Card za studente (limit do 2000 kuna)

-Digitalno bankarstvo (internetsko i mobilno bankarstvo)

Dodatne nagrade ako se dovede prijatelj

Dodatne pogodnosti studentskog paketa su dopušteno prekoračenje i obročno plaćanje u visini 1000 kuna putem tekućeg računa u kunama i Visa Inspire kartice. Ako se paket ugovori do 31. srpnja, ne plaća se naknada prvih šest mjeseci.

Kako bi pokazala jednostavnost korištenja PBZ Indeks plus studentskog paketa, banka je osmislila kampanju u kojoj su zvijezde upravo studenti koji su kroz svoj vlog i u prirodnom okruženju opisali kako im u studentskom životu pomaže Indeks Plus studentski paket. Ivani tako pomaže u nabavci šminke, Filipu u kupnji stvari za bicikl i modeling, Ivoni u kupnji stvari za pse, a Paolo je nešto štedljiviji… Više o paketu saznajte ovdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s Privrednom bankom Zagreb