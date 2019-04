NEKAD SU NAM GLEDALI U LEĐA, A DANAS…: U jednoj državi neto plaća skočila je 50 posto u dvije godine. Gdje je tu Hrvatska?

U razvijenim zemljama zapadne Europe plaće su lani povećane 2,6 posto, dok u Hrvatskoj unatrag pet godina rastu po stopi od četiri posto. No, u Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj plaće napreduju po stopama od osam do 15 posto godišnje

Plaće u srednjoeuropskim zemljama, koje su nam prije tri desetljeća gledale u leđa – u posljednjim dvjema godinama rastu nezapamćenom brzinom, dva-tri puta većom od onih u Hrvatskoj. I nastave li one rasti brzinom kojom rastu, prestići će nas i po plaćama i po životnom standardu.

Za usporedbu, u razvijenim zemljama zapadne Europe plaće su lani povećane 2,6 posto, dok u Hrvatskoj unatrag pet godina rastu po stopi od četiri posto. No, u Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj plaće napreduju po stopama od osam do 15 posto godišnje, piše Novi list.

Sprječavanje odlaska ljudi

Jedan od povoda za nagli rast plaća jest to što spomenute zemlje srednje i jugoistočne Europe imaju visoke stope gospodarskog rasta, od četiri do pet posto godišnje, dvostruko veće od Hrvatske. No, i činjenica je da te zemlje žele zadržati svoje ljude i spriječiti iseljavanje.

Najdrastičniji je primjer Rumunjska u kojoj je zavladalo svojevrsno izvanredno stanje. Bruto plaće u toj zemlji već dvije godine rastu po stopi većoj od 15 posto, ponajprije u javnom sektoru. Vlada u Bukureštu želi spriječiti raspad zdravstvenog sustava i javnih službi, zbog bijega stručnjaka i kvalificiranih ljudi u razvijene zemlje.

Prosječna neto plaća u Rumunjskoj početkom ove godine popela se na oko 620 eura, što je oko 50 posto više nego prije dvije godine, a u sklopu toga medicinarima i prosvjetarima plaće su rasle i 30 posto. Medicinska sestra ima minimalnu plaću od 556 eura (oko 4200 kuna), ali ima i velike bonuse. Plaće liječnika opće prakse iznose najmanje 1960 eura (14.605 kuna). Zbog prekovremenih sati i rada u hitnoj službi liječnici mogu mjesečno zaraditi i dvostruko više, a najbolji primaju više od 4000 eura (29.800 kuna) mjesečno.

Rast u Mađarskoj, Poljskoj i Češkoj

Sličan razvoj događaja zahvatio je ostale srednjoeuropske zemlje, iako stanje u njima nije tako dramatično kao u Rumunjskoj.

Bruto plaće u Mađarskoj u prošlim su dvjema godinama rasle po stopama od 12 posto, a početkom ove godine nastavljaju napredovati tempom od 10 posto. U Češkoj bruto plaće već dvije godine rastu po stopi od oko osam posto, a u Poljskoj od sedam posto.

Prosječna neto plaća u Poljskoj sada iznosi oko 870 eura dok su u Hrvatskoj 10 eura niže. Ali poljske obitelji već više od tri godine od vlade dobivaju oko 115 eura mjesečno po svakom djetetu nakon prvorođenog, sve do njegove punoljetnosti.