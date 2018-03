NATJEČAJ RAZLJUTIO NEZAPOSLENE I PODUZETNIKE: Otvorili ga u 8:00 sati, zatvorili samo minutu kasnije: ‘Sve je transparentno’

Svi oni koji su se željeli prijaviti na javni poziv za sufinanciranje samozapošljavanja u 2018. u BiH zakasnili su i to samo ako su tipku stisli minutu nakon otvaranja javnog poziva.

Federalni zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine ovih je dana jako razljutio tamošnje nezaposlene i poslodavce. I to javnim pozivom za Program sufinanciranje samozapošljavanja u 2018. Problem nije bio u samom javnom pozivu nego u dužini njegova trajanja. Naime, javni poziv Zavod je otvorio u srijedu u 8 sati ujutro, a zatvorio svega minutu nakon toga. Dakle, svi oni koji su se željeli prijaviti nakon te minute to nisu mogli i to uz obrazloženje da više nema novca.

Isto pojašnjenje imali su i u samom Federalnom zavodu u kojem su rekli da je problem u velikom interesu i ograničenosti sredstava.

“Tijekom ove godine Javni poziv će biti objavljen još dva puta tako da će sve osobe koje danas nisu mogle aplicirati imati priliku da to učine još dva puta tijekom godine. Proces apliciranja i realizacija programa su apsolutno transparentni”, pojasnili su u zavodu navodeći kako na svojim stranicama odmah objavljuju rezultate javnog poziva.



Zavod je dosad objavio tri javna poziva teška 40 milijuna konvertibilnih maraka. Cilj im je zapošljavanje najmanje 11.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH. Zavod kroz njih sufinancira prvo radno iskustvo, zapošljavanje žena i mogućnost produženog sufinansiranja i zapošljavanja, piše Klix.ba

Inače, slična situacija s istim natječajem dogodila se i lani. Samo je tada natječaj trajao nešto duže – čak osam minuta!