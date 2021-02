NAROD PROTIV WALL STREETA ILI SAMO JOŠ JEDNO ZGRTANJE PARA? ‘Protiv čega on diže bunu? Trpa novac u džep i to je legitimno…’

‘Wall Street nije jednostavno uzdrmati i to se neće tako lako dogoditi. Neću reći baš ‘Tresla se brda, rodio se miš’, ali u igri je previše velikih i ozbiljnih igrača da bi se tako nešto dogodilo’, kaže profesor političke ekonomije Luka Brkić komentirajući ‘gužvu’ koju su na toj burzi izazvali mali ulagači s Reddita

Dionica GameStopa, američkog maloprodajnog lanca trgovina videoigrama i gaming opremom, postala je sredstvo u ratu velikih igrača s Wall Streeta i malih internetskih ulagača okupljenih na društvenoj mreži Reddit, odnosno njenoj podstranici WallStreestBets na kojoj se raspravlja o trgovanju dionicama i opcijama. Ekipa malih ulagača s Reddita u jednom je trenutku počela silno kupovati dionice dotad gubitaškog GameStopa. One su prethodno bile meta short-sellera (onih koji se na burzi klade na pad dionica i zarađuju na tome), a ekipa s Reddita odjednom je izazvala nered. Dionice GameStopa vinule su se u nebo pa su ih fondovi morali kupiti po puno višoj cijeni nego što su ih prodavali. Dosad pretrpljeni gubici velikih ulagača procjenjuju se u rasponu od šest do 60 milijardi dolara.

Svjedočimo li financijskoj ‘Francuskoj revoluciji’?

Kada su proteklih mjeseci mali ulagači s Reddita krenuli otkupljivati dionice GameStopa, a isto su počeli i s AMC-om, Blackberryjem i još nekim tvrtkama u sličnom položaju, opasno su potkopali Wall Street. Neki mediji pišu da vode epsku bitku protiv Wall Streeta, a čitavu situaciju uspoređuju s revolucijom. U jednom trenutku, korisnici Reddita uspjeli su dići vrijednost dionica GameStopa za 14.300 posto. Samo od početka godine dionice GameStopa skočile su više od 822 posto, sa 17,25 dolara na 159,18 dolara početkom prošloga tjedna, a u jednom trenutku cijena joj je skočila na čak 483 dolara. No, ubrzo se prepolovila jer je Wall Street privremeno obustavio trgovanje njome.

Svjedočimo li doista nečemu neviđenom i svojevrsnoj financijskoj “Francuskoj revoluciji” koji su protiv velikih ‘vukova’ s Wall Streeta pokrenuli mali igrači s interneta te mogu li potonji doista uspješno špekulirati dionicama na burzi i uzdrmati Wall Street, pitali smo profesora političke ekonomije s Fakulteta političkih znanosti, prof. dr. sc. Luku Brkića te financijskog analitičara iz tvrtke Analogika Marija Gataru. Obojica, svaki iz svoga kuta, kažu da se zapravo ne događa nešto epohalno.

Ušli na tržište nešto zaraditi, a ne dići revoluciju’

“Mnogi tvrde da će ovo izazvati velike promjene, ali ja baš nisam tako siguran u to. Mislim da će ova situacija gurnuti u prvi plan opcije (oklade koje investitori stavljaju na dionicu – hoće li rasti ili padati) kao financijski instrument kojim je lakše voditi ovakve i slične bitke. Opcije će postati puno važnije”, kaže Gatara.

On ističe kako mu je “zasad jako teško procijeniti događa li se ondje uistinu nešto revolucionarno”.

“Ne znam koliko nekoga tko je nekoć radio u osiguranju i, ako sam dobro zapamtio, pretvorio svoju poziciju iz 50.000 dolara u 13 milijuna dolara (korisnik Reddita “DeepFuckingValue” koji je pokrenuo priču s dionicama GameStopa, nap.a.), možemo nazvati revolucionarom? Protiv čega on diže bunu? On trpa novac u svoj džep i to je posve legitimno. Nisam siguran da to možemo svrstati u kontekst nekakve revolucije. Sumnjam da se ljudi kojima treba ček od 600 dolara (za nezaposlene, nap.a.) od Bidenove administracije vrzmaju po toj grupi. Ne mislim ni da su to obespravljeni ljudi koji traže osvetu protiv financijskih institucija zbog iskustva iz 2008. – vjerojatno ima i poneko od tih – već da je to ekipa koja je ušla na tržište nešto zaraditi”, smatra Gatara.

‘Wall Street nije jednostavno uzdrmati’

Ni prof. Brkić u ovim događajima ne nazire neku “revoluciju”.

“Nema tu ničeg posebno epohalnog. Financijske burze vrlo su ćudljive prirode i naizgled male, beznačajne stvari mogu indekse natjerati prema gore ili prema dolje. Oscilacije na burzi imaju jako puno veze i s psihologijom, odnosno psihopatologijom u smislu da se ne mogu mogu predvidjeti niti obuzdati ikakvim algoritmima. Sjetite se dot.coma (krah dionica internetskih kompanija 2000. godine i jedan od najvećih burzovnih slomova u povijesti, nap.a.) što je bila prva velika kriza u kojoj je balon pucao zbog visokotehnoloških tvrtki. Sjetite se i krize 2008. i 2009. godine i krize cijena nekretnina kada su nas burzovni mešetari, ali i dio akademske zajednice uvjeravali da se pronašlo algoritme i da je praktički više nemoguće da dođe do napuhavanja balona i financijske krize. U smislu burzovnog mešetarenja, sada se ne događa ništa novo”, tumači Brkić.

Na našu opasku da je jedna neformalna skupina ulagača ipak uspjela uzdrmati Wall Street, Brkić kaže da to baš nije tako jednostavno.

“Wall Street nije jednostavno uzdrmati i to se neće tako lako dogoditi. Naravno da je u povijesti bilo velikih padova na Wall Streetu i naravno da se tamo dnevno gube i dobivaju iznosi u milijardama, ali ja u ovoj priči ne vidim potencijal da bi se Wall Street natjeralo da se počne drugačije ponašati. Neću reći baš “Tresla se brda, rodio se miš”, ali u igri je previše velikih i ozbiljnih igrača da bi se tako nešto dogodilo”, smatra Brkić.

‘Sumnjam da mogu parirati financijskoj moći Wall Streeta’

Ni Gatara u ulagačima s Reddita ne vidi toliku moć kakva im se pripisuje.

“Sumnjam da mali ulagači mogu parirati financijskoj moći Wall Streeta. Na kraći rok možda, ali na dulji rok – teško. Ne vidim kako tvrtka koja prodaje igrice offline može opravdati 20 puta veću evaluaciju u četiri tjedna. Ne znam što se točno promijenilo da ona vrijedi 20 puta više. Ne vidim nekog smisla dizati u nebo cijene i nekog kinooperatera koji je zatvoren za vrijeme pandemije (AMC) ili Nokije ili Blackberryja. Meni se to čini fundamentalno neopravdano. To je možda nekakav revolt protiv hedge fondova i short sellera, ali ima li išta logičnije kladiti se na pad cijene dionica firme koja ne radi? Nisam siguran da WallStreetBets na Redditu ima toliku moć da može srušiti gomilu short sell oklada”, napominje Gatara.

Ako Wall Street iz ove situacije izađe promijenjen, onda će, kaže, to prije svega biti zbog politike.

“Nijedan političar u SAD-u ovo neće ignorirati i stoga će vjerojatno promjena biti u kontekstu regulative. Toplo se nadam da se neće dogoditi nekakva budalaština poput zabrane short sellinga jer je to naprosto krivo. U tom slučaju tržište bi izgledalo poput onoga u Kini gdje se lažiraju brojke”, upozorava Gatara.

‘Novac je izgubljen, ali novac će ponovno doći’

Brkić ovu priču uspoređuje i s onom o kriptovalutama, napose velikim usponima i padovima bitcoina.

“Bilo je priča da će kriptovalute biti alternativa središnjem bankarstvu pa čak i srušiti središnje bankarstvo iz temelja. Ništa se od toga nije dogodilo. Novac, koji istodobno znači i političku moć, teško može biti tako lako zamijenjen nekom kriptovalutom koja, jednostavno, nema taj reformski potencijal. Tako je i s ovime”, ističe.

Brkić ne vjeruje da će ova igra s dionicama GameStopa ili AMC-a, Blackberryja i sličnih uzdrmati Wall Street.

“Novac je izgubljen, ali novac će ponovno doći. Kad je ulaganje u vrijednosne papire u pitanju, ne računate na kratkoročnu dobit. Ako ulažete u neke vrijednosne papire, onda morate biti spremni da njihova cijena kroz neko vrijeme ima i silazne, a ne samo uzlazne trendove. Budući da se to radi na srednji i dugi rok, računate s tim da će kad-tad doći do rasta. To je sinusoida, a ne pravocrtni pad. Wall Street će – na nečiju sreću, a na nečiju žalost, i dalje postojati i biti stabilan usprkos svim oscilacijama”, zaključio je Brkić.