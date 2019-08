NAPUSTILA SIGURAN POSAO I OKRENULA NOVU STRANICU U ŽIVOTU: Upoznajte majku koja djeci iz udomiteljskih obitelji ispunjava želje

Danielle Gletow dala je otkaz u jednoj velikoj tvrtki te odlučila pomoći djeci koja su u udomiteljskom sustavu, ne samo tako što će ih udomiti kao što je i do tada činila, nego i tako što će svima ostalima ispuniti barem dio želja koje imaju. Za sustav ” nevidljivi” za nju su postali itekako važni.

“O udomiteljstvu se vrlo malo govori, a i kad se govori to je u vrlo negativnom kontekstu. Mi priznajemo da puno toga nije dobro, puno toga treba popraviti i stoga nam se pridružite kako biste učinili nešto pozitivno i mi ćemo vam pokazati kako učiniti još više”, započinje svoju priču Danielle Gletow koja je napustila svoj posao kako bi osnovala isprva neprofitnu organizaciju “One Simple Wish” (Jena jednostavna želja), odnosno njome donijela sreću onoj djeci koja su u Sjedinjenim Državama “nevidljiva”.

“Mi imamo registar želja koje ta djeca žele i to zaista nisu samo stvari. Te želje djeci znače puno, puno više. Te želje njima pokazuju da ondje vani ima netko kome je do njih stalo”, kaže Danielle u čijoj organizaciji udomitelji i agencije na svojim korisničkim računima registriraju želje djece, koje su nakon provjere vidljive na inetrnetu, a onda oni koji žele pomoći u ispunjavanju određene želje uđu u profil i doniraju novac.

‘Podsjećaju me na moje djetinjstvo’

Iako sama nije udomljena, zbog svog života, Danielle jako dobro razumije kako je toj djeci. Odrasla je u New Yesreyu kao srednje dijete od tri djecojčice. Roditelji su joj se rastali kad je imala 13 godina i sa sestrama je nakon toga živjela kod oca. “Borila sam se s depresijom, anksioznosti i u mojim tinejdžerskim godinama kratko sam bila i hospitalizirana. Djeca koja prolaze kroz udomiteljski sustav puno me podsjećaju na moje djetinjstvo i na to da sam zapravo vrlo sretna jer unatoč svemu ja sam znala da me moji roditelji vole”, kaže.

Danielle je bila nadaren student, no fakultet je ipak napustila nakon prve godine. U to je vrijeme počela izlaziti s Joeom Gletowom i za njega se kasnije i udala. Radila je u odnosima s javnošću jedne korporacije kada je s Joeom donijela odluku da žele postati udomitelji.

Jednu kćer posvojila, drugu rodila

Godine 2006. stigao im je Jose, a tri mjeseca nakon dolaska vraćen je u svoju obitelj. A potom je stigao je i drugi dvogodišnji dječačić Antonio. “Došao je iz okruženja u kojem je bio zapostavljen i mislili smo da ćemo ga moći posvojiti. Mislim da je oproštaj s njim bio jedna od najstrašnijih stvari koje sam morala proći u životu”, priča danas Danielle koja je nakon toga pokušala ostati u drugom stanju.

U isto vrijeme otprlike kada je ostala trudna javili su im da imaju djevojčicu Miu, koja je novorođenče i koju mogu posvojiti. To nisu mogli odbiti, pa su kad je stigla i Liliana postali četveročlana obitelj. Iako su se usmjerili na odrastanje djevojčica, Danielle je znala da je mora i dalje pomagati brojnoj djeci koja su udomljena ili im treba udomiteljstvo, piše The Storyexchange.

Stalan posao i cipele Manolo Blahnik zamijenila udrugom i tenisicama

Dok je još bila na porodiljnom, a njen suprg na poslu, Danielle bi odlazila na kavu sa svojim djevojčicama. “Sjedila sam ondje s mojim kćerima i laptom i pravila plan te skidala svaki dokument koji bi se mogao odnositi na osnicanje neprofitne organizacije. Potom je obišla državne i privatne agencije za udomiteljstvo kako bi ih pridobila za svoju ideju. Ugovore je potpisala odmah s njih 12, dala otkaz i ubrzo cipele Manolo Blahnik zamijenila tenisicama, a kućni budžet prepolovila na pola. Naime, u “One Simpel Wish” sa suprugom je uložila 10 tisuća dolara.

Danas ima pet zaposlenih i godišnji operativni proračun, bez želja za djecu, od 375 tisuća dolara. Kada korisnik njihovog sustava odluči ispuniti želju nekog djeteta, pet do osam posto onog što uplati ostaje za troškove “One Simpel Wish”.

U mreži je trenutno 800 agencija za udomljavanje iz 49 zemalja koji pomažu u dostavljanju poklona djeci. U projektu sudjelouju i brojne tvrtke od Volkswagena do Disneyja, a dosad su ispunjene želje za 35 tisuća djece.