NAJBOLJI SOFTVER ZA KONTROLU LETA STVOREN JE U ZAGREBU! Na njemu su radili četiri godine, a sada ga prodaju diljem svijeta

Međunarodno udruženje kontrolora leta (IFATCA) odlučilo je u svibnju dati nagradu za najbolji softver za kontrolu leta Marku Emeru

Hrvatski poduzetnik Marko Emer potukao je svjetsku konkurenciju stvorivši sa svojim timom najbolji softver za kontrolu leta. Tako je odlučilo Međunarodno udruženje kontrolora leta (IFATCA) koje okuplja 50.000 ljudi iz 130 zemalja svijeta. Vibe je nastao u Zagrebu, u suradnji s hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, koja ga i koristi, piše Zimo.

Emer je objasnio da kontrolori smatraju njegov softver najboljim zbog toga što “netko kontrolira donji sloj, netko srednji, netko kontrolira samo prilaz nekom aerodromu, netko prema drugom aerodromu. I da, zapravo, svi kontrolori budu međusobno usklađeni, da znaju sve bitne informacije.”

Olakšava rad

Osim klasičnog pregleda letova i podataka o njima, softver nudi i neke aplikacije koje olakšavaju rad kontrolorima leta. Direktor razvoja Alen David Jeđud kaže da kontrolor može vidjeti pozicije na kojima može raditi i svoj raspored.

“Može vidjeti svoj prosjek radnih sati, da zna jednostavno kada može raditi, koliko je radio, kada ne treba raditi. Može vidjeti svoj raspored unaprijed tri mjeseca i odmah si planirati neke obaveze. Na popisu poruka, ukoliko ih ima, može vidjeti koje su”, objašnjava Jeđud.

Poslovne ambicije

Tim kojeg čine developeri u prosjeku mlađi od 30 godina radio je na softveru pune četiri godine, uz, kako objašnjava Jeđud, puno neprospavanih noći i razmišljanja kad su jeli, ali, dodaje Emer, “teško je nadati se takvoj nekoj nagradi kad imate konkurenciju iz kompanija koje vrijede stotine milijuna ili milijarde eura, da ćete baš vi dobiti tako neku nagradu. Ali evo, dogodilo se.”

Emer je u ozbiljnim pregovorima s Gruzijom, Saudijskom Arabijom i Nizozemskom, a do kraja ove godine planira prodati dvije do tri licence za Vibe, piše Novac.hr. On je vlasnik i triju tvrtki koje se bave digitalizacijom poslovanja, a ukupno ima 80 zaposlenih. “Zadržavamo svoju poziciju na tržištu i digitaliziramo Hrvatsku. To je super”, zaključuje Emer.