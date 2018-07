NAJBOLJI SLOVENSKI MLADI PODUZETNIK OTKRIO TAJNU SVOG USPJEHA: ‘Ništa ne dolazi preko noći’

Ništa se ne događa preko noći, poručuje mladi slovenski poduzetnik koji je zbog svojih proizvoda proglašen najboljim u toj zemlji.

Rok Starič u lipnju ove godine proglašen je najboljim mladim poduzetnikom u Sloveniji i to zahvaljujući uspjehu njegove linije proizvoda od orašastih plodova Rok’s nut butter koji su s online trgovine danas stigli do većih maloprodajnih lanaca u Sloveniji i Austriji.

Interes kupaca te dobra pokrivenost ciljanog tržišta u prvom su kvartalu ove godine tvrtki Rok’s nut butter donijeli 120 tisuća eura prihoda i 21 tisuću eura dobiti što je dobar pokazatelj za planove koje mladi poduzetnik ima. A to su širenje svoje priče, na druga tržišta među kojima je i ono hrvatsko.

Starič je s poslom startao 2015. godine i to s prvim staklenkama Rokovog maslaca od kikirikija napravljenog za njihove podržavatelje kampanje na Kickstarteru. Prve napravljene i prodane količine bile su nekoliko kilograma tjedno, no danas se one broje u tonama.

“Svojevremeno sam se s prijateljem okladio da ću izgubiti određeni broj kilograma. Maslaci od kikirikija koje sam pronašao na tržištu zbog udjela šećera i soli nisu zadovoljavali moje potrebe nakon treninga, pa sam se okrenuo izradi vlastitog maslaca s naglaskom na visokom sadržaju nezasićenih masti, proteina i vlakana. Prvo sam ga testirao na sebi, zatim kod obitelji i prijatelja, a kad sam vidio pozitivne reakcije i odlučio plasirati ga na tržište”, prisjeća se Starič za Poslovni dnevnik.

U međuvremenu je asortiman proširio na nove okuse i proizvode među kojima je i sladoled od kikirkija.

“Noviteti u asortimanu nastali su tako da smo već uhodano dobrom i kvalitetnom proizvodu dodali novi element, u ovom slučaju novi sastojak. Naš bestseller još je uvijek prirodni glatki maslac od kikirikija, ali mu se po popularnosti sve više približava maslac od oraha”, pojašnjava mladi poduzetnik koji ističe kako ga je jednostavnost i strast vodila kroz posao, ali i misao da ništa ne nastaje preko noći.

Njegov tim trenutno zapošljava petero ljudi, međutim uskoro će zapošljavati i nove.