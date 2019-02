NAJAVLJENA OPASNOST ZA NAŠU EKONOMIJU, ALI STRUČNJAK TVRDI: ‘To je samo magla, mi smo je uništili i imamo problem sa samima sobom’

‘Utjecat će to na nas, ali ekonomija je puno složenija od onog kako se prikazuje i treba znati da su neki naši izvoznici i u vrijeme rasta ostajali bez poslova u Italiji, pa se to može dogoditi i sad. No, generalno gledano sadašnja situacija s Italijom i Njemačkom nema nikakav učinak na Hrvatsku’, tvrdi profesor Ljubo Jurčić s Ekonomskog fakulteta

Nakon što je Italija službeno objavila kako je ušla u recesiju, a potom se pojavila i prijetnja kako bi se u recesiji mogla naći i Njemačka nakon pada industrijske proizvodnje u Njemačkoj u prosincu prošle godine za 0,4 posto, pojavile su se bojazni da će to utjecati na hrvatsko gospodarstvo. Pa je tako glavni ekonomist Hrvatske narodne banke Vedran Šošić odmah najavio kako će odraz biti negativan jer je riječ o dvije zemlje na koje se najviše naslanjamo, odnosno naša dva najjača trgovinska partnera.

OPASNOST ZA HRVATSKU EKONOMIJU: Naša dva najveća partnera u recesiji ili blizu nje; ‘To će se sigurno negativno odraziti’

No, profesor s Ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić ne smatra da će to za Hrvatsku biti nekakav značajan udarac.

Prije svega ističe kako je riječ o statističkoj recesiji kada su Italija u pitanju, a kada je riječ o Njemačkoj da se o recesiji ni ne može govoriti.

“Njima je 2017. i 2018. bila odlična. Sada se ondje u suštini ne može govoriti o recesiji, rade punim kapacitetima. Oni ne mogu više rasti i velika stvar im je da drže taj nivo koji imaju sada jer su došli do plafona. Sad im ostaje samo napredak u tehnologiji, a to traje”, kaže nam profesor Jurčić dodajući kako je Italija na 26.000 eura BDP-a po glavi stanovnika ima još prostora za rast, ali da ga Njemačka nema.

‘Gubili su se poslovi i u vrijeme rasta’

Kad je riječ o tome kako ćemo se mi nositi s odjekom iz Italije i Njemačke, profesor Jurčić ističe da je kod nas sve padalo dok je kod drugih raslo, kao primjerice industrija i da on ni ne vidi neki poseban rast kad smo mi u pitanju.

“Utjecat će to na nas, ali ekonomija je puno složenija od onog kako se prikazuje i treba znati da su neki naši izvoznici i u vrijeme rasta ostajali bez poslova u Italiji, pa se to može dogoditi i sad. No, generalno gledano sadašnja situacija s Italijom i Njemačkom nema nikakav učinak na Hrvatsku. Mi imamo problem sami sa sobom. Uništili smo gospodarstvo, a nismo napravili novo” kaže između ostalog prof. Jurčić zaključujući:

“Ovo je sada samo jedna magla u kojoj se traži opravdanje, razlozi za loše stanje u kojem se nalazimo”.