NA BURNOM NOĆNOM SASTANKU O AGROKORU IZBIO SUKOB: ‘Nećemo potpisati nagodbu jer se previše pogoduje Sberbanci’

Na sastanku Vijeća vjerovnika Agrokora koji je noćas trajao do 2 sata i 30 minuta izbio je veliki sukob zbog kojeg dobavljči, prema trenutnoj situciji neće potpisati nagodbu. Razlog tome ponajviše je to što smatraju da se previše pogoduje Sberbanku

Noćas se raspravljalo o mogućnosti da se 18 posto dionica Mercatora procijenjenih na 40 milijuna eura, u posjedu Sberbank, prebaci na Agrokor, a da Sberbank dobije 40 milijuna eura vrijednih dionica, odnosno udjela u vlasništvu Novog Agrokora. Uz to, Vijeće je raspravljalo o mogućnosti da Sberbank sudjeluje u roll-up kreditu u iznosu od 80 milijuna eura novog kredita plus 80 milijuna eura refinanciranja starih potraživanja.No, zasad nije poznato bi li to značilo povećanje roll-up kredita sa 1,06 na 1,22 milijarde eura ili će se netko odreći udjela u roll-up kreditu. Druga opcija je izglednija.

Jutarnji piše kako je predstavnica velikih dobavljača Marica Vidaković potvrdila da neće glasati za takvu nagodbu te dodla da to neće učiniti ni predstavnik malih dobavljača Mato Brlošević.

I na sastanku Udruge dobavljača, koji je jučer održan, usvojen je stav da se neće pristati na pogodovanje Sberbanci.

No, u izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško kazao je kako se raspravljalo te o prvoj verziji nagodbe vjerovnika koja bi trebala biti objavljena na web-stranicama Agrokora idući tjedan. U koncernu tako i dalje vjeruju da će nagodba biti postignuta.

Odluka na privremenom vijeću

Peruško je kazao kako neće biti vremena za osnivanje stalnog vijeća vjerovnika, te da će odluke donositi ono privremeno što znači da će donijeti i nagodbu, koju naknadno trebaju potvrditi sud i skupština vjerovnika. No, u tom vijeću su dva predstavnika dobavljača i tri predstavnika financijskih vjerovnika.

Ipak, nagodba bi mogla biti izglasana ako poslušaju Trgovački sud koji je naložio da umjesto Brlošića imenuju novog člana vijeća, jer su mali dobavljači već isplaćeni.

Ako, pak, dobavljači ne pristanu na nagodbu, bit će to veliki politički udarac za Plenkovića. Moguće je i to je dio dobavljača smatra kako bi potez koji se odnosi na Sberbanku značajno pravno oslabio čitavu nagodbu i da zato ne mogu glasati za takav dogovor.

Peruško ipak kaže da ne vidi razlog zbog kojeg bi se produžavao rok iz a 10, srpnja i zbog kojeg n bi došlo do nagodbe. Isto potvrđuje i financijski direktor Atlantic grupe Zoran Stanković koji je kazao kako “je potrebno riješiti još niz detalja, a vremena je malo, pripremiti to i dostaviti svim vjerovnicima, raditi na dopunama je zahtjevno, nije da nema rizika, ali dijelim optimizam da ćemo sve uspjeti riješiti do 10. srpnja.

Peruškova plaća i naknade savjetnika

Jutarnji list piše kako je zamjenik predsjednika Udruge manjinskih dioničara na panelu posvećenom Agrokoru “Tržišta novca Zagreb” održanom u Opatiji, pitao Peruška je li točna informacija da je Peruškova naknada za obavljani posao 1,5 milijuna eura, na što je Peruško odgovorio da je ostao zatečen: “Zbilja sam ostao bez riječi. Kada je riječ o tih 1,5 milijuna eura, to je glupo pitanje jer je moja plaća definirana zakonom i iznosi oko 712 tisuća kuna i nema dodatne naknade za uspjeh”.

Isti taj dan novinarima je Peruško kazao kako su naknade za neke savjetnike, ne sve, smanjene zadnjih mjeseci za 10 do 30 posto, ali da će se troškovi svih savjetnika, na temelju dogovora s vjerovnicima, objaviti tek nakon 10. srpnja.