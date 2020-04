MRAČNE PROGNOZE ZA INDUSTRIJU O KOJOJ HRVATSKA OVISI: Može li se uopće planirati odmor i kada će se moći putovati?

Ipak, postoji i svjetlo na kraju tunela, jer ljudi se ipak neće htjeti odreći godišnjeg odmora

Zemlje diljem Europe pokalo, oprezno i postupno otpuštaje mjere koje su donijele zbog suzbijanja širenja koronavirusa. I dok je svima zajedničko to što ukidaju jednu po jednu mjeru, strahujući pritom od novog vala epidemije, puno je više razlika.

Svaka zemlja EU ima svoju politiku

Dok Italija otvara knjižare i trgovine dječjom robom, Španjolske trgovine će ostati zatvorene do 26. travnja. Dok se u ponedjeljak španjolski radnici vratili u pogone, u Italiji tvornice ostaju zatvorene, osim prehrambenih i farmaceutskih. U Češkoj je obvezno nositi maske izvan kuće, u Danskoj ne. Jednak je jaz između strategija Austrije i skandinavskih zemalja. Beč je istaknuo kako su prioriteti otvaranje neesencijalnih trgovina nagovještavajući kako bi škole mogle ostati zatvorene do rujna, a zemlje poput Norveške i Danske učenike vraćaju u klupe već ovaj mjesec, ističe Forbes.

Svaka od tih mjera nailazi na kritike i stručnjaka i onih u javnosti koji bi prioritete drugačije posložili, no obzirom na to da je ovakva situacija nezapamćena i moglo se očekivati da će svaka zemlja pristupiti krizi onako kako smatra najbolje. A ta neizvjesnost se širi i na industriju koja je značajan prihod mnogim zemljama u Europi, a od koje Hrvatska ovisi.

‘Nitko ne može predvidjeti kako će biti’

„Svima bih savjetovala da pričekaju prije nego što planiraju odmor. Trenutno, nitko ne može pouzdano predvidjeti kako će biti u srpnju i kolovozu“, istaknula je predsjednica europske komisije Ursula Von Der Leyen.

S toliko mnogo ljudi širom svijeta koji su rezervirali ljetne praznike prije krize, a turistička industrija je globalno i masovno potonula, čini se da je samo jedna stvar jasna: izolacija, čak i u zemljama koje već ublažavaju ograničenja, trajat će još najmanje tri tjedna prije otvaranja granica, a i onda se možda dopuste tek kratki letove.

Zrakoplovne tvrtke hvataju se za slamke

Stručnjaci u zrakoplovnoj industriji upozoravaju na gubitke na svim razinama te če mali niskobudžetne zrakoplovne tvrtke teško preživjeti, a ista sudbina čeka i krstarenja.

Osim povremenih letova za repatrijaciju, svi letovi u travnju i svibnju su otkazani, no aviokompanije se nadaju slamki spasa i da će nastaviti s radom prije vrhunca sezone u srpnju i kolovozu, unatoč sve sumornijim predviđanjima i pritom čine sve kako bi održale glavu iznad vode.

Neke zrakoplovne tvrtke poput Jet2 i Ryanair očekuju nastavak letova već u lipnju, dok je easyJet počeo nuditi praznike za kraj 2020. a pokušava uvjeriti putnike da rezerviraju ljetne letove drastični snižavajući pristojbe za prtljagu. No unatoč tim potezima, postaje jasno da putovanje u inozemstvo uskoro neće biti moguće.

Prije leta testovi krvi i temperature

Neke tvrtke su samoinicijativno najavile i mjere koje će vjerojatno postati standard jednom kada se granice otvore pa su najavile kako neće prodavati srednja sjedala kako bi potakle socijalno distanciranje,

Aviokompanije bi mogle započeti i provođenje Covid-19 testova za putnike na licu mjesta, dok bi zračne luke mogle instalirati male centre za testiranje na kojima bi se pratili otkucaji srca, temperatura i disanje putnika kako bi se otkrila azaraza.

“Prije ulaska u let Emiratesa iz Dubaija do Tunisa prošli tjedan, maskirani putnici su podvrgnuti pretragama krvi za Covid-19, a rezultati su dostavljeni u roku od 10 minuta”, izvještava Quartz. “Emirates, koji tvrdi da je prva zrakoplovna kompanija koja je uvela ove testove, sada namjerava povećati svoje sposobnosti sve dok nisu dostupni prije bilo kojeg leta do odredišta koja zahtijeva potvrde da putnik ne boluje od Covid-19 koje trenutno razmatraju zemlje poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.”

No jasnih odgovora kako će izgledati putovanja u budućnosti nema, a još je manje poznato kada i koje će se dopustiti.

Prvo će se otvoriti ceste, ali i to ostaje pitanje

Teorija ima raznih, primjerice najvjerojatnije je da će se prvo dopustiti cestovna putovanja, zatim kratki letovi i putovanje vlakom, a tek kasnije i prekooceanski letovi.

“Kad će to biti sigurno? Gdje ići? Avionom, vlakom ili automobilom? ” pita San Francisco Examiner. Nema jasnih odgovora. Opći je zaključak da se situacija neće normalizirati sve dok ne postoji cjepivo protiv COVID-19.

Šengen zatvoren do jeseni

A za to će trebati vremena. Stručnjaci se slažu da će ograničenja putovanja vjerojatno ostati na snazi ​​još mnogo tjedana. A za one izvan šengena i dulje. Produljujući francusko izvanredno stanje, predsjednik Emmanuel Macron pozvao je da vanjske granice šengenske zone ostanu zatvorene do rujna, što stručnjaci tumače kao dodatni pokazatelj da će ograničenja putovanja ostati na snazi. mjesecima.

Britanska vlada sa svoje strane savjetovala je ljudima da ne rezerviraju ljetne odmore i da izbjegavaju sva putovanja koja nisu nužna do daljnjega bez ikakve naznake datuma kada bi se domaća ili inozemna putovanja mogla nastaviti.

Osim neizvjesnosti zbog krize, predviđanja dodatno otežava i to što će svaka zemlja samostalno donositi odluke, kao što je i europski prostor trenutno pod prilično različiti razinama mjera izolacije.

Znakovito odgađanje Tour de Francea

Zato svi traže bilo kakav znak svjetla na kraju tunela. Jedan pokazatelj je taj da je Francuska odlučila odgoditi Tour de France do kolovoza, što znači da bi putovanje u tu zemlje do tada moglo biti na dnevnom redu.

Postoje i druga optimistična predviđanja putničkih stručnjaka i agencija. “Jesenski i zimski odmor mogao bi se pokazati popularnijim nego ikad jer ljudi i dalje žele godišnji odmor”, pokazala je anketa The Sun.

Seljenje sezone u jesen i zimu

“Možda ćemo vidjeti i znatno više onoh koji rezerviraju smještaj u zadnji čas dok ljudi oprezno pretražuju najpovoljnije ponude i popularne poznate destinacije. Obiteljske omiljene destinacije kao što su Florida, kontinentalna Španjolska i Kanari su i dalje top na pretraživanim destinacijama, a možda ćemo potražiti karipski odmor za zimsko sunce krajem 2020. i 2021. godine. ”

