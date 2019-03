MNOGIM KRIMINALCIMA NA METI SU VAŠE KARTICE? Evo kako se možete zaštiti

Stručnjaci tvrde kako korištenje debitnih kartica, posebice za internetsku trgovinu, nije najsretnije rješenje, s obzirom da su zaštitni mehanizmi pri korištenju kreditnih kartica puno su bolji od onih za debitne kartice

Za mnoge je praktičnije plaćanje debitnom karticom od onog kreditnom karticom jer direktnim terećenjem računa mogu lakše kontrolirati svoj budžet i trošiti samo onaj novac koji doista i imaju, međutim to je idealno za mnogo brojne kriminalce i prevarante koji bi mogli iskoristi mnogima omiljenu metodu, piše CNBC.

Sve ovisi o brzini prijave

Podaci kompanije FICO navode kako je u 2017. godini broj debitnih kartica koje su na bankomatima i čitačima kartica u trgovinama bile kompromitirane skočio je za 10 posto u Americi.

“Ako pogledate podatke za zadnje tri godine, vidi se da se stopa kompromitiranih kartica skoro udvostručavala svake godine”, upozorio je Michael Betron, jedan od direktora u FICO-u.

Stručnjaci tvrde kako korištenje debitnih kartica, posebice za internetsku trgovinu, nije najsretnije rješenje, s obzirom da su zaštitni mehanizmi pri korištenju kreditnih kartica puno su bolji od onih za debitne kartice. Upravo zbog porasta takvih slučaja, prijevare s plaćanjem karticama su jedna od prioritetnih područja Europola, u okviru ciklusa politike EU za razdoblje 2018.-2020.

‘Lopovi vole zabačene lokacije’

Sve dok traje istraga banke, koja može trajati desetak dana, vi ćete biti bez svojeg novca, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema, pogotovo za one koji žive od plaće do plaće. Upravo zbog toga potrebno je učiniti sve kako bi se zaštitili. Kako navodi CNBC, preporuča se da se kartica koristi samo na dobro osiguranim lokacijama, kao što su bankomati koji se nalaze unutar poslovnice banke, za razliku od onih koji se nalaze na ulici.

“Lopovi vole zabačene lokacije poput benzinskih pumpi i bankomata na osami”, kazao je James Chessen, potpredsjednik Centra za plaćanje i kibernetičku sigurnost Američkog bankarskog udruženja.

Naime, lopovi mogu kopirati elektronske podatke s magnetne trake vaše kreditne ili debitne kartice na bankomatu ili prilikom plaćanja karticom u trgovini, te kada dobiju vaše podatke, mogu „klonirati“ vašu karticu i pristupiti vašim računima, piše Plavi ured.

Stručnjaci naglašavaju kako je potrebno pripaziti sa čime je sve povezana kartica jer u slučaju da je s karticom povezan i štedni račun, kradljivac bi mogao doći i do ušteđevine. Navode kako je isto tako važno razmisliti i o visini dozvoljenog prekoračenja na računu, jer bi i to mogao očistiti lopov. Redovito nadzirite svoje bankovne račune kako biste brzo otkrili i prijavili bilo kakve sumnjive transakcije.

Možete postaviti upozorenja

Kako piše CNBC, ovisno o banci u kojoj imate račune, također možete postaviti upozorenja za velike kupnje i druge transakcije crvene zastave.

“Ako sumnjate da je vaša kartica kompromitirana ili je vaš PIN kompromitiran, predlažemo da kontaktirate izdavatelja”, rekao je Betron.