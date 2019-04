MLADIĆ IZ SOLINA ISPRIČAO KAKO JE OD NULE DOŠAO DO MILIJUNA: ‘Po zimi sam s ocem zavarivao ograde, živjeli smo od dvadesetak kuna’

“Otac i ja znali smo ponekad i po najvećoj zimi zavarivati ograde, samo da skupimo nešto novca”, otkrio je ambiciozan mladić

Mladi poduzetnik iz Solina i izumitelj prve pametne klupe u Europi Ivan Mrvoš, na svom Facebook profilu opisao je početke svoje danas već uspješne tvrtke Include.

“2009. godine imao sam 14 godina. Te godine počelo je dugo i teško razdoblje za našu obitelj. Financijska kriza pokosila je apsolutno sve, pa tako i tvrtku moga oca koja nije uspjela naplatiti hrpu svojih potraživanja, što je za posljedicu imalo da smo nekim danima nas petero živjeli od svega dvadesetak kuna.

USPJEŠNA HRVATSKA PRIČA: Dečko koji je prije 3 godine krenuo od nule s pametnom klupom, danas izvozi u 42 zemlje i rapidno razvija biznis

Otac i ja znali smo ponekad i po najvećoj zimi zavarivati ograde, samo da skupimo nešto novca. Mene tog razdoblja nikad nije bilo sramota… dapače, tada sam najviše i najbolje naučio koliko život može biti surov i koliko se treba boriti za opstanak. Bez obzira na sve što nam se dogodilo, već krajem srednje škole odlučio sam pokrenuti vlastiti tvrtku. Snovi tada nisu bili o pametnim klupama ni svjetskom uspjehu, već jednostavno o bilo kakvoj zaradi koja bi mi donijela koju kunu više. Ideja servisa računala i izrade web stranica nije zaživjela pa sam nakon toga jednostavno odlučio pokušati raditi ono što volim – kreirati proizvode koji zbilja imaju svrhu… Ostatak priče danas već znate.

Za koji dan biti će točno pet godina da sam pokrenuo Include. Danas je ova kompanija od strane jedne neovisne revizorske kuće procijenjena na više od 110 milijuna kuna vrijednosti. Sto. Deset. Milijuna. Kuna. Danas ova tvrtka izvozi 11 vrhunskih proizvoda na 43 globalna tržišta, sa 30 najboljih zaposlenika i 15 nevjerojatnih partnera. Danas za Include znaju ljudi od Australije do Čilea, a godišnje brojimo milijune korisnika naših proizvoda. Sve to je Include danas, nakon pet godina danonoćnog i krvavog rada. Službeno smo ušli u novu investicijsku rundu. Tvrtka prikuplja 20 do 30 milijuna kuna novog kapitala, a odlučili smo da će uz izravne privatne ulagače jedan dio ponovno ići i kroz Funderbeam platformu, čime ćemo omogućiti svakom pojedincu da postane dio naše priče.

Više detalja o ulaganju u Include možete pogledati na: https://www.funderbeam.com/syndicate/include-2“, napisao je Mrvoš.

Budući planovi

Prema evaluaciji jedne od kompanija iz revizorske velike četvorke, tržišna vrijednost Includea trenutno iznosi 15 milijuna eura, odnosno više od 112 milijuna kuna, a priliku za ulaganje u novom ciklusu odmah su prepoznali kvalificirani ulagači koji su prije otvaranja kampanje za širu javnost upisali više od 825 tisuća eura. Maksimalni je iznos koji Include planira prikupiti u ovom krugu financiranja na zagrebačkoj blockchain crowdfunding platformi dva milijuna eura.

Prikupljeni će kapital Include iskoristiti za unaprjeđenje i povećanje proizvodnih, razvojnih i kapaciteta za testiranje, kupovinu opreme poput komore za simulaciju vremenskih uvjeta, razvoj novih dopunskih proizvoda, kupovinu materijala s duljim rokom isporuke, razvoj novih partnerskih programa, kao i prezentacije na globalnim Smart City i DOOH priredbama, izvijestili su iz tvrtke.